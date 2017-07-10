В заповеднике не соблюдали правила пожарной безопасности

На Галичьей горе нашли нарушения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Липецкой области, проведено обследование территорий, граничащих с лесными массивами ООПТ федерального значения на предмет соблюдения законодательства о противопожарной безопасности.

В ходе обследования территорий в Елецком районе Липецкой области, прилегающих к урочищам «Воргольское», «Воронов камень», «Копченый Камень» заповедника «Галичья гора» ФГБОУ ВО «ВГУ», установлены факты несоблюдения со стороны заповедника, а также собственников (арендаторов) земельных участков, прилегающих к ООПТ федерального значения, правил пожарной безопасности в лесах: территория не очищена от сухой травянистой растительности, отсутствует минерализованная полоса или иной противопожарный барьер.

Требования противопожарного обустройства лесов в части организации минерализованных полос не соблюдались ФГБОУ ВО «ВГУ» «Галичья гора» также в районе урочища «Быкова Шея», расположенного на территории Липецкого района. В урочище «Плющань» (Краснинский район) заповедником не установлены стенды о пожарной безопасности в лесах, отсутствуют преграды, обеспечивающие ограничение пребывания граждан в лесах. По результатам обследования будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Указом Президента России 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий, ввиду чего мероприятия, направленные на сохранение и защиту заповедных мест, приобретают в настоящее время особую актуальность.

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