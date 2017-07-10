Готовимся к новому подорожанию проезда?

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Вот уже почти 10 дней, как в Липецке живут по новым правилам проезда в общественном транспорте. Пока новшества коснулись в основном льготников, да так, что многие забрасывают жалобами всех, включая нашу редакцию (хотя мы к этим реформам отношения не имеем), требуют вернуть все, как было, но их призывы звучат, как глас вопиющего в пустыне.

Льготники пока не рады такой «заботе»







Выяснилось, что немало автобусов в Липецке ездят с неисправными терминалами. И льготников заставляют платить наличными деньгами, причем не всегда 7 рублей, а полные 17. На глазах автора этих строк водитель 315-го автобуса прогнал из салона инвалида, потому что у него с собой не было денег. Пенсионер Иван Гончаров рассказал нам, что с июня не может получить положенную ему транспортную карту, которую просто не присылают и советуют «зайти позже». Гончаров считает, что это – сговор с целью заставить льготников ездить за полную цену, которая с 1 августа вырастет до 22-х рублей.

Почему-то почти всякая реформа у нас превращается в полный трэш, хотя всегда хотят, как лучше… Знаю одну пенсионерку, которая теперь даже за 7 рублей по карте, не станет ехать одну-две остановки, а пойдет пешком, философски замечая «Может, теперь умру быстрее». Раньше при месячном проездном с неограниченным количеством поездок льготникам не было смысла себя стеснять. С 1 августа стоимость льготной поездки вырастет до 8.50, за прежние 350 рублей можно будет проехать 41 раз в месяц. Если требуется больше поездок, то и расходы станут выше. А этого льготники, в большинстве своем небогатые люди, допустить не смогут. Поэтому чаще будут ходить пешком. Дойдут, очевидно, не все.

P.S. Говорил и буду говорить: если власти действительно заботятся о людях, а не прикрываются словами об этой заботе, то они могут оставить в действии обе системы: месячные проездные и льготные карты для тех, кто ездит мало.

"Пробуем версию". Для чего?







На этой неделе выяснилось, что для продажи транспортных карт в Липецке применяется компьютерная программа «TeamViewer». Фокус в том, что эта программа … не предназначена для компьютерного использования. Власти, когда им указали на эту «неувязочку», сначала пребывали в растерянности: никто не мог дать комментарий по этому поводу. Только спустя некоторое время появилась официальная реакция – судя по всему, в муках рожденная, с кем нужно согласованная и вообще похожая на хорошую мину при провальной игре. Директор ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» Антон Симаков переложил ответственность, заявив, что «терминалы - собственность МУП «Липецкая городская транспортная компания». Мы не можем контролировать, что делает подрядчик со своими терминалами». Замначальника департамента дорог и транспорта города Липецка Евгений Чекрыжов заявил, что «TeamViever» используется в тестовом режиме для того, «чтобы понять, нужна ли нам коммерческая версия продукта».

Все это лишний раз свидетельствует, что транспортная реформа в Липецкой области бала не подготовленной. И, судя, по всему она получилась очень дорогой (может оттуда и рост цены за проезд сразу на треть при официальной инфляции в стране в 8 процентов?). К слову, коммерческая версия «TeamViever», наверняка, влетит в копеечку. Готовимся к новому подорожанию проезда?

И снова о метро







Мэр Липецка Сергей Иванов заявил, что с повестки дня не снят вопрос о строительстве в городе воздушного метро. Тем самым градоначальник опроверг слова первого заместителя губернатора Юрия Божко о замене этого проекта другим, связанным со строительством нового наземного электротранспорта.

Впрочем, «проект» - это слишком громко сказано. Так, поговорили, пошумели, пообсуждали и затем придумали новую тему для разговоров. Но Иванову подавай метро, причем обязательно воздушное.… Любит наша власть витать в облаках. А хотелось бы вместо воздушных замков на матушке-земле хотя бы дороги отремонтировали.

Отношение к льготникам, как «число зверя»







Пострадавшим от политических репрессий в Липецкой области с июля увеличат денежные выплаты, которые теперь составят аж до 660 рублей в месяц.

Видимо, не очень любит наша власть всяких там несогласных и прочих узников совести, хотя бы и пострадавших от прежних режимов. Сумма выплат, можно сказать, несет в себе символ. Еще бы по 666 рублей назначили… Любопытно, что по 660 рублей в месяц будут получать и труженики тыла. Они то в чем провинились?

Жителей центральных улиц призывают избавляться от кондиционеров







17 домов на улицах Зегеля, Желябова и площади Героев будут отремонтированы в этом году. Ну как отремонтированы… им просто покрасят фасады, причем оформят в единой стилистике. А еще мэр Сергей Иванов предложил… убрать с фасадов этих домов кондиционеры. При этом он заявил, что «ломать через колено никого не будут» (он что, реально допускает такую возможность?! прим. авт.), и особо упорствующим даже предложат денежную компенсацию.

Круто придумано! А ничего, что кондиционеры – частная собственность жильцов?! Не всегда ведь у нас бывает такое лето, как в 1953 году или нынешнее, когда людям больше нужны не кондиционеры, а обогреватели. Было ведь и лето-2010, когда температура у нас раскалялась до 40 градусов. И что, предложите людям терпеть это пекло ради того, чтобы средства охлаждения не мозолили вам глаз? Кондиционеры, к слову, во всем мире используются, и почти никому на планете не мешают.

P.S. Жильцы домов могут согласиться на компенсацию, получить деньги, а затем вывесить короб кондиционера под другим окном и оправдаться, что это другой кондиционер в новом месте, и о его демонтаже договоренности не было.

Чиновнику противопоказано быть честным?







Прокуратура Левобережного района уличила 10 чиновников департаментов образования, физкультуры и спорта липецкой мэрии, руководителей муниципальных учреждений в том, что они занизили данные о своих официальных доходах за 2016год и имеющемся имуществе. «Слуги народа» забыли указать все свои счета в банках, утаив хранящиеся на них суммы. Обман вскрылся спустя несколько дней после того, как мэрия официально отчиталась, что нарушений при подаче деклараций о доходах своими сотрудниками никаких нарушений не было.

И что вы думаете, накажут ли нарушителей? Скорее всего, просто погрозят пальцем. Ведь «ворон ворону глаза не выклюет».







Сердобольные липчане обнаружили женщину, которая двое суток провела на автобусной остановке у села Воскресеновка Данковского района. Дама, представившаяся Ольгой, рассказала, что работала в селе Масловка, но ей пришлось бежать от работодателя, у которого остались ее документы. Беглянка держала путь в Подмосковье, но у нее не было денег на дорогу.

И это, заметьте, происходит в стране, где крепостное право отменили в 1861 году.

Где вы видели полицейского, который нарушал бы нарушал?





Полиция провела проверку по делу Юрия Орешникова, которого после дорожной ссоры какие-то молодчики вывезли на кладбище, избили, накачали водкой и оставили среди могил в надежде, что он замерзнет. При этом его заставили подписать договор купли-продажи его «Фольксвагена-Поло». Орешников вспоминал, что его мучители постоянно переговаривались по телефону с кем-то из работников полиции. И вот результат проверки: сотрудники ГИБДД, которые перерегистрировали иномарку на некую Викторию Городниченко без ПТС, свидетельства о регистрации транспортного средства – по одной лишь бумажке с договором, НЕ НАРУШАЛИ ЗАКОН, а действовали правильно.

Кто бы сомневался. Где вы вообще видели сотрудников полиции, которые нарушали бы закон. Закон для них свят, не так ли?

Человек-подъемный кран







35-летний житель Грязей положил глаз на имущество ОАО «РЖД». Мужчина днем в районе железнодорожной станции Грязи утащил в лесополосу 25 фрагментов лома черных металлов, оставшихся после разделки вагонов. Общий вес украденного составил 470 кг. Интересно, что весь этот объем злоумышленник перенес голыми руками. Позже при попытке сдать добычу в скупку металлолома силача задержали полицейские, а суд приговорил его к 270 часам общественных работ.

Тогда уж и работы должны быть подобраны с учетом таланта виновного: пусть шпалы ворочает или гранитный бордюр вставляет вручную. Пусть использует свою суперсилу на благо.

Удивлялся Егор КРЕТОВ



Использовано фото kazanfirst.ru

