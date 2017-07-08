Происшествия

сегодня, 21:37

Липчанин попал в ДТП под Ростовом

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#дтп
Липчанин попал в ДТП под Ростовом

Авария произошла в Каменске

на трассе М-4 «Дон» под Каменском легковушки ехали во встречном направлении. По предварительным данным, ДТП произошло во время обгона. У автомобиля «ВАЗ» смята задняя часть. Второй автомобиль, "Киа", с номерами Липецкой области, сильно разбил капот.

По словам очевидцев аварии, несмотря на серьезное столкновение, по счастливой случайности, в аварии никто не пострадал, сообщает DonDay.ru
693
#дтп

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