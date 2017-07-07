Двое липчан чуть не разобрали трамвайные рельсы на металлолом

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания ОВО по городу Липецку, неподалеку от остановки общественного транспорта «Речная», что в начале спуска к Октябрьскому мосту со стороны поселка тракторостроителей, обратили внимание на двух молодых людей, копошащихся трамвайных путей.

Оказалось, что двое двадцатилетних липчан сорвали с одной из шпал накладку с креплением рельса. Как пояснили сами задержанные, они собирались отнести рельс в скупку металлолома. О том, что в таком случае могло произойти с первым же трамваем, оказавшимся на этом участке, "металлисты" не задумывались.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанных в УМВД России по городу Липецку, собранные материалы переданы в полицию для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Липецкой области.