Происшествия

сегодня, 15:24

Двое липчан чуть не разобрали трамвайные рельсы на металлолом

25 1985
#металлолом #похищение
Двое липчан чуть не разобрали трамвайные рельсы на металлолом

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания ОВО по городу Липецку, неподалеку от остановки общественного транспорта «Речная», что в начале спуска к Октябрьскому мосту со стороны поселка тракторостроителей, обратили внимание на двух молодых людей, копошащихся трамвайных путей.

Оказалось, что двое двадцатилетних липчан сорвали с одной из шпал накладку с креплением рельса. Как пояснили сами задержанные, они собирались отнести рельс в скупку металлолома. О том, что в таком случае могло произойти с первым же трамваем, оказавшимся на этом участке, "металлисты" не задумывались.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанных в УМВД России по городу Липецку, собранные материалы переданы в полицию для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Липецкой области.

25 1985
#металлолом #похищение

Комментарии (25)

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Транспортник

8 минут назад
Контактную сеть уже начали дербанить и не где нибудь на окраине , а в сердце троллейбусного парка! Процесс пошел граждане присяжные заседатели!
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Артем

11 минут назад
Ой не то они начинали тащить , сейчас надо провода контактной сети тащить , что для троллейбусов (один хрен им мало жить осталось!)
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гражданин

сегодня, 19:59
да эти двое не только рельсы могут стащить смотрите какие здоровые лбы на фото эти лбы рельсы морскими узлами могут завязать им бы грузчиками работать вагоны разгружать
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***

сегодня, 19:48
Скупки прикройте. И незачем будет рельсы тырить.
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Сотрудники Росгвардии

сегодня, 19:47
антинародный режим ...вас бы Туда , сами бы и унесли все рельсы от улицы Чехова до 6 домны
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фото зачет

сегодня, 19:43
кто знает эту песню ? Щас спою )
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фото

сегодня, 19:41
товарищ сержант ну что ты мне зараза светишь в лицо ...
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Нонка

сегодня, 18:45
Видать на грузила для удочек тащили -классика И трамвалы и тралевалы в обрыв к едреням
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Однако

сегодня, 18:42
собирались отнести рельс в металлом. Примерный вес 1 метра 60 кг.
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Ласковая кошечка.

сегодня, 18:30
Павел,какой недалекий комментарий ты написал,такой ты и постели такой же недалекий:)
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