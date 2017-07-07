На День города в Липецк приедут мастера из 12 регионов России

Ждут гостей из Москвы, Тулы, Воронежа, Рязани, Пензы, Тамбова, Орла, Белгорода, Курска, Кирова и Краснодарского края.



В рамках праздничных мероприятий пройдёт V Межрегиональный фестиваль народного творчества «Поёт игрушка-романушка!», который организует Областной Центр событийного туризма.



Как сообщает Центр романовской игрушки, в фестивале примут участие лучшие мастера из Москвы, Тулы, Воронежа, Рязани, Пензы, Тамбова, Орла, Белгорода, Курска, Липецка, Кирова и Краснодарского края – всего 12 регионов России.



Будут представлены известные старинные «игрушечные» промыслы: филимоновская, абашевская, кожлянская, старооскольская, плешковская, романовская, добровская, суджанская глиняная игрушка. Впервые на фестиваль приедет знаменитая дымковская игрушка, а также гончарные промыслы и авторская керамика.



В состав жюри войдут представители культуры, Народные мастера, искусствоведы и члены Союза художников. Председателем жюри выступит кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного университета им. С.Н. Строганова (г. Москва) Р.Р. Мусина.



Программа фестиваля максимально охватывает аудиторию всех направлений и поколений – от мастеров-профессионалов до широкой публики.



14 июня на базе отдела «Романовская игрушка» будет походить выставка готовых работ участников фестиваля.



Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля в 10:30 на площадке в Нижнем парке Липецка. Для гостей и зрителей фестиваля с 10:00 до 19:00 развернется ярмарка изделий народных промыслов и мастер-классы.



В режиме реального времени с 11:00 до 14:00 зрители могут наблюдать за тем, как мастера на заданную жюри тему выполняют творческие работы в традициях своих регионов. Во второй половине дня с 16:00 до 17:00 пройдут конкурсы «Романовский Левша» и «Традиции романовских гончаров».



16 июля на площадке Центра романовской игрушки для профессионалов пройдут мастер- классы, состоится тожественная церемония награждения и закрытия фестиваля. Он завершится обсуждением в формате круглого стола вопросов сохранения и развития традиционных народных промыслов.



Программа фестиваля составлена таким образом, чтобы предоставить участникам все возможности для самовыражения и профессионального общения, показать жителям города, области и многочисленным туристам одно из самых красочных событий в культурной жизни Липецка.

Напомним, 14-16 июля в Нижнем парке Липецка пройдет международный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Полторы тысячи его участников представят туристам зрелище в декорациях трех исторических эпох: Средневековья, петровского времени и XIX века. Внутри каждой эпохи скрупулезно восстановлены особенности быта, одежды, питания и промыслов.