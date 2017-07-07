Уровень профессиональной заболеваемости снизился на 6,2%

Зарегистрирован 1 случай острого профессионального отравления.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в администрации Липецкой области состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях региона, о состоянии условий и охраны труда и мерах по сохранению здоровья работников на производстве.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области В.А. Бондарев выступил с докладом «О состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости на предприятиях Липецкой области за 2016 год и задачах на 2017 год».



Уровень профессиональной заболеваемости в 2016 году по области снизился на 6,2% и составил 1,52 на 10 тысяч населения, зарегистрирован 1 случай острого профессионального отравления (заболевания).