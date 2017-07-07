В школах Липецка вторую смену могут отдать под филиалы школы искусств

В новом учебном году в липецкой школе №47 будет базироваться школа искусств, специализирующаяся на хоровом пении и игре на музыкальных инструментах.

Об этом сообщил председатель департамента культуры Сергей Малько на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета. Пока эта идея распространяется на одно учебное заведение в качестве эксперимента, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.

- Это стало возможным после того, как школы перешли на односменный режим работы. Если этот эксперимент получится, мы будем открывать филиалы и в других учебных заведениях, - заявил Сергей Малько.



