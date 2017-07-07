Общество

вчера, 16:49

В школах Липецка вторую смену могут отдать под филиалы школы искусств

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#школа
В школах Липецка вторую смену могут отдать под филиалы школы искусств

В новом учебном году в липецкой школе №47 будет базироваться школа искусств, специализирующаяся на хоровом пении и игре на музыкальных инструментах.

Об этом сообщил председатель департамента культуры Сергей Малько на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета. Пока эта идея распространяется на одно учебное заведение в качестве эксперимента, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.

- Это стало возможным после того, как школы перешли на односменный режим работы. Если этот эксперимент получится, мы будем открывать филиалы и в других учебных заведениях, - заявил Сергей Малько.


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#школа

Комментарии (2)

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вчера, 21:35
В 47 школе уже десятилетия работала музыкальная школа!с отдельным входом!
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Мама второклашки из школы № 47

вчера, 19:27
Очень интересно..школа 47 учится в 2 смены, для второклашек не могут найти кабинет, чтоб детки учились в первую смену..А тут ТАКИЕ новости - односменный график работы!
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