В России
вчера, 15:19
Путин оценил отечественный лимузин
Авто назвали «Кортеж».
Как сообщает «Российская газета», президент РФ Владимир Путин оценил новый лимузин, предназначенный для чиновников высшего звена. Автомобиль был разработан в рамках отечественного проекта "Кортеж". Именно эти машины Федеральная служба охраны получит до конца 2017 года.
- Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы", — рассказал министр промышленности и торговли РФ Мантуров, добавив, что президент остался доволен разработкой.
Проект «Кортеж», предполагающий создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна, — реализуется по поручению президента от 2012 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».
- Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы", — рассказал министр промышленности и торговли РФ Мантуров, добавив, что президент остался доволен разработкой.
Проект «Кортеж», предполагающий создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна, — реализуется по поручению президента от 2012 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».