Культура

сегодня, 12:38

В Липецке выставили детские рисунки со всей России

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#выставка
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В Липецке выставили детские рисунки со всей России

Конкурс детского рисунка проводился под эгидой Министерства культуры.

Как сообщает пресс-служба управления кульуры и туризма Липецкой области, выставка детского рисунка Всероссийского конкурса "Душа России" на православную тематику была организована в рамках Всероссийской конференции по паломническому туризму, состоявшейся в регионе с 4 по 5 июля.

В фойе Концертного зала "Унион" были представлены более тридцати работ победителей конкурса, которые были награждены в торжественной обстановке и получили дипломы из рук заместителя министра культуры России Аллы Маниловой. 

Среди финалистов конкурса - юные художники из Ярославской, Ивановской, Московской, Курской, Липецкой областей. 

Программа пребывания участников конкурса в регионе предусматривала экскурсии по достопримечательностям, посещение областных учреждений культуры.. Ребята и их сопровождающие были так впечатлены всем увиденным, что оставили на память организаторам отзывы, в которых благодарят липчан за гостеприимство и восхищаются Липецкой областью.

Конкурс детского рисунка проводился под эгидой Министерства культуры РФ в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».



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#выставка
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