В Липецке выставили детские рисунки со всей России

Конкурс детского рисунка проводился под эгидой Министерства культуры.

Как сообщает пресс-служба управления кульуры и туризма Липецкой области, выставка детского рисунка Всероссийского конкурса "Душа России" на православную тематику была организована в рамках Всероссийской конференции по паломническому туризму, состоявшейся в регионе с 4 по 5 июля.



В фойе Концертного зала "Унион" были представлены более тридцати работ победителей конкурса, которые были награждены в торжественной обстановке и получили дипломы из рук заместителя министра культуры России Аллы Маниловой.



Среди финалистов конкурса - юные художники из Ярославской, Ивановской, Московской, Курской, Липецкой областей.



Программа пребывания участников конкурса в регионе предусматривала экскурсии по достопримечательностям, посещение областных учреждений культуры.. Ребята и их сопровождающие были так впечатлены всем увиденным, что оставили на память организаторам отзывы, в которых благодарят липчан за гостеприимство и восхищаются Липецкой областью.



Конкурс детского рисунка проводился под эгидой Министерства культуры РФ в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».







