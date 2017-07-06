Общество

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Липецк не вошел в число городов, которые хотели бы посетить россияне

20 523
#туризм #соцопрос
Липецк не вошел в число городов, которые хотели бы посетить россияне

Агентство Zoom Market опубликовало туристический рейтинг российских городов "глазами россиян"

Федеральный социологический опрос среди жителей России на предмет того какие российские города россияне хотели бы посетить, агентство провело в июне.

По результатам опроса определилась пятерка лидеров российских городов наиболее привлекательных для россиян в целях поездки в отпуск: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург. 

Также россияне хотят посетить такие города как: Калининград, Иркутск (Байкал), Нижний Новгород, Владимир, Новосибирск, Псков, Смоленск, Геленджик, Владивосток, Ялта, Суздаль, Самара, Саратов, Воронеж, Рязань, Ростов-на-Дону, Пятигорск,  Великий Новгород, Уфа, Волгоград, Ярославль, Анапа, Тула, Краснодар, Выборг, Кисловодск, Тольятти, Омск, Пятигорск, Астрахань, Вологда, Иваново, Чебоксары, Углич, Тверь, Сахалин, Красноярск, Кострома, Оренбург, Пермь, Муром и Ростов Великий.

Липецка, или городов и районов Липецкой области в опросе не прозвучало.

Большинство россиян указали, что главной целью посещения российских городов для них является осмотр достопримечательностей (54%) в указанных городах, посещение друзей и родственников (26%), лечебные и профилактические цели (12%) и курортный отдых (8%).

Федеральный социологический опрос проводился по методу личных интервью. В рамках опроса респонденты произвольно называли не более 3 российских городов, которые они хотели бы посетить кроме своего города (города в котором проводился опрос). География проведения: 19 городов РФ ( Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень и Тольятти). Общая выборка составила 2850 респондентов в возрасте от 18 до 58 лет.

20 523
#туризм #соцопрос

Комментарии (20)

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fed

3 минуты назад
Сусанин, 2-е тербуны есть уже. Липецк тогда скорей уж - 3-е тербуны.
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Сусанин

6 минут назад
Было бы очень смешно и удивительно, если бы кто-нибудь захотел по доброй воле поехать в Липецк с туристической целью. Приезжают знакомые из других городов, показать нечего, ни в Липецке, ни в области. Предлагаю переименовать этот городишко во 2-ые Тербуны и поставить на карте жирный черный крест.
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хх

18 минут назад
9, шлюхи любят секс. У вас проститутки, ОСОБЫЕ - МОЗГОВЫЕ. Они сначала продают девственую плеву, потом за сына ей авто или шубку, за дочь квартиру, а потом еду за ночь и т.д. Поэтому вы как и все промзоны в *опе.
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Данков

20 минут назад
9, истина твоя, дай Бог тебе здоровья !
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мордор

28 минут назад
Зрелище завораживает ...Рекомендую )
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мордор

29 минут назад
Зато у нас есть огненная гора ) Ее хорошо видно в темное время суток в районе дома художника
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Курятник

42 минуты назад
Мы наследие тербунского петуха еще лет 10 изживать будем, пока все его ставленники не сдохнут или сопьются
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fed

49 минут назад
Пипецкое дно, освоение федерального бабла просто идет и все! никакого туризма нет здесь. Говорят, что бабки на "развитие" туризма Москва больше не даст регионам. Теперь все умолкнет и в Липецке, вот увидите. Просто чиновники упр.культтуры и т.н. центр развития туризма на этом заработали и все. Больше ничего. Путешествуют же по нашему региону блогеры и все. Это направление и без того существовали и будет продолжать существовать.
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fac

52 минуты назад
Липецк не вошел в число городов, которые хотели бы посетить липчане
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123

53 минуты назад
воздушное метро могло бы притянуть в Липецк туристов и создать тур калорит!
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