Липецк не вошел в число городов, которые хотели бы посетить россияне

Агентство Zoom Market опубликовало туристический рейтинг российских городов "глазами россиян"

Федеральный социологический опрос среди жителей России на предмет того какие российские города россияне хотели бы посетить, агентство провело в июне.

По результатам опроса определилась пятерка лидеров российских городов наиболее привлекательных для россиян в целях поездки в отпуск: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург.Также россияне хотят посетить такие города как: Калининград, Иркутск (Байкал), Нижний Новгород, Владимир, Новосибирск, Псков, Смоленск, Геленджик, Владивосток, Ялта, Суздаль, Самара, Саратов, Воронеж, Рязань, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Великий Новгород, Уфа, Волгоград, Ярославль, Анапа, Тула, Краснодар, Выборг, Кисловодск, Тольятти, Омск, Пятигорск, Астрахань, Вологда, Иваново, Чебоксары, Углич, Тверь, Сахалин, Красноярск, Кострома, Оренбург, Пермь, Муром и Ростов Великий.

Липецка, или городов и районов Липецкой области в опросе не прозвучало.

Большинство россиян указали, что главной целью посещения российских городов для них является осмотр достопримечательностей (54%) в указанных городах, посещение друзей и родственников (26%), лечебные и профилактические цели (12%) и курортный отдых (8%).

Федеральный социологический опрос проводился по методу личных интервью. В рамках опроса респонденты произвольно называли не более 3 российских городов, которые они хотели бы посетить кроме своего города (города в котором проводился опрос). География проведения: 19 городов РФ ( Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень и Тольятти). Общая выборка составила 2850 респондентов в возрасте от 18 до 58 лет.

