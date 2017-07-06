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20 минут назад

Саммит G20 обошелся Германии в €400 млн

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Саммит G20 обошелся Германии в €400 млн

Крупнейший международный саммит «Большой двадцатки» обошелся Германии в €400 млн, из них более €30 млн ушли на безопасность.

Город Гамбург, в котором пройдет исторический саммит стран G20, превратился на этот период в настоящую «осажденную крепость». Все предприятия и офисы закрыты, сотрудники компаний отправлены в длинный отпуск, территория торговых павильонов полностью оцеплена, а местные жители сами покидают город на предстоящие выходные. Некоторые местные СМИ пишут, что столь серьезные меры безопасности становятся де-факто нарушением прав человека.

В дни саммита ожидается крайне активный всплеск протестов, поэтому полиция стянула в город дополнительные силы — более 20 тысяч сотрудников со всей страны, привлечена охрана и с других стран. Всего ожидается более 30 акций и митингов, которые фактически начались уже с 1 июля. 

Главные темы предстоящей встречи будут касаться вопросов изменения климата, терроризма, протекционизма, а также проблем Африки. Безусловно, одним из основных событий нынешнего саммита станет первая личная встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. 

По данным иностранных СМИ, которые приводят слова немецких политиков, глобальных прорывов в решении насущных международных проблем от саммита никто не ожидает. Однако хозяйка встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель всё же отметила, что «сегодня мы нуждаемся в G20 как никогда», пишут "Известия".

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