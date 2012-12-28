Александр Рябченко: «Успех достигается только в командной работе»

Депутаты облсовета согласовали кандидатуру 37-летнего чиновника на пост первого вице-губернатора.

Одним из самых обсуждаемых вопросов очередной сессии стало согласование первого заместителя губернатора. Игорь Артамонов предложил кандидатуру 37-летнего Александра Рябченко. Депутатам его представила начальник управления государственной службы и кадровой политики Елена Соломахина.— Выбор Александра Рябченко на позицию первого заместителя определяется прежде всего теми задачами, которые губернатор области ставит перед собой и своей командой. Под руководством Александра Николаевича в регионе активно создаются условия для развития и самореализации молодежи, совершенствуется инфраструктура. Достигнуты основные цели, результаты и показатели региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», — сказала Елена Соломахина.— Системный подход, высокая компетентность Александра Николаевича позволяют обеспечить дальнейшее развитие курируемых им направлений.По словам Елены Соломахиной, за пять лет число добровольцев в области увеличилось в 1,3 раза, область поднялась с 14 на 9 место в рейтинге по обеспеченности спортсооружениями, а по доле населения, систематически занимающаяся спортом, перескочила с 29-го на 4-е место.Однако коммунистов Елена Соломахина не убедила. Они заявили, что будут голосовать против кандидатуры Александра Рябченко.Представитель партии «Справедливая Россия — За Правду» Лариса Ксенофонтова заметила коллеге, что подобное жесткое обсуждение кандидатуры первого зама является не чем иным, как доказательством отличной работы внутриполитического блока, курируемого кандидатом.— Регион динамично развивается. Мы видим это и по вливанию финансовых средств в муниципалитеты, которые становятся краше, чище, благоустроеннее. Мою точку зрения разделяют жители региона, которые оказали высокое доверие нашему губернатору на недавних выборах. Сами понимаете, губернатор один ничего не сделает — работает команда. Ключевую роль в этой команде играет Александр Николаевич, который курирует деятельность исполнительных органов власти Липецкой области. В нынешней тяжелой ситуации для страны Александр Николаевич еще курирует основные задачи, связанные с оказанием помощи участникам СВО. Многие участники СВО через меня передавали благодарность Александру Николаевичу за погруженность в этот процесс, — заявил единорос Максим Толтопятов. — Считаю, что динамика развития нашего региона должна сохраниться. Команда должна работать не хуже, чем в предыдущие пять лет, а, может быть, где-то и лучше. Поэтому мы обязаны поддержать кандидатуру Александра Николаевича.Александр Рябченко в ответном слове много внимания уделил оппозиции. Он заявил, что хорошо относится к критике, но желательно, чтобы она была не криком, а диалогом и один на один.— Мы можем только вместе с оппозицией, с критикой, с жесткой критикой, но без криков, а в диалоге и разговоре стабилизировать и держать в устойчивости обстановку в нашем регионе. Еще раз — без оппозиции сегодня общественного развития нет.Он также рассказал о видении дальнейшей работы на посту первого зама.— Если ты сегодня не созидаешь, то будущим поколениям ничего не останется. Я точно могу сказать, что в команде губернатора Игоря Артамонова, если ты не даешь результат, его нельзя пощупать, его нельзя сквозь призму обратной связи от населения получить, то долго в этой команде работать не сможешь.В результате кандидатура Александра Рябченко была одобрена большинством голосов депутатов.— Депутатский корпус в очередной раз выразил вам доверие. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и успешную продуктивную совместную работу, — поздравил назначенца председатель областного Совета Владимир Сериков.Еще один важный вопрос сессии — увеличение расходов бюджета.Почти 248 миллионов рублей депутаты направили на субсидии сельхозтоваропроизводителям фруктов и ягод, пострадавшим от весенних заморозков. Более 64 миллионов рублей выделены на капремонт жилого корпуса реабилитационного центра «Сосновый бор», 75 миллионов рублей — на создание и модернизацию объектов инфраструктуры особых экономических зон, 153 миллиона рублей — на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Более 100 миллионов— на социальные выплаты участникам СВО.С учётом вносимых поправок областной бюджет в 2024 году по доходам составит 111 млрд 743 млн рублей, по расходам — почти 143 млрд 810 млн рублей, с дефицитом более 32 млрд рублей.