В Студенческом городке появились футбольное поле, спортплощадка, пешеходные дорожки и зона отдыха

МКУ «Управление строительства Липецка» стремится к концу года сделать комфортными еще семь территорий, три из которых — по наказам избирателей.

В Студенческом городке у машиностроительного колледжа много лет за железным забором была никому не нужная большая площадка, на которой росли бурьян и тополя.В прошлом году жители близлежащих домов поддержали идею превращения пустыря в место отдыха. Идею лоббировала и депутат горсовета от этого района Екатерина Пинаева. Общая активность привели к желаемому результату: пустырь передали в муниципальную собственность, а за его благоустройство проголосовали 4,5 тысячи липчан. Так пустырь стал приоритетом программы «Комфортная городская среда».— Когда пустырь осмотрели сотрудники мэрии, то увидели, что в благоустройстве нуждается и соседнее пространство между домами №15, 24, 25 и 26 в Студенческом городке. В итоге под благоустройство попали сразу две зоны, наполнение которых обсуждалось с людьми, — рассказывает Екатерина Пинаева.Куратор программы «Комфортная городская среда» от заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка» Юлия Шестопалова сообщила, что на двух площадках работали разные подрядчики, и обе справились с задачами.С бывшего плаца машиностроительного колледжа за 20,7 млн рублей ООО «ЛСКОМ» убрало весь сухостой, спланировало пешеходные дорожки, заасфальтировало две площадки, на которые в следующем году нанесут покрытие из резиновой крошки, чтобы затем обустроить на них под навесами спортивную и игровую зоны. Здесь установили десятки уличных фонарей и лавочек со спинками, урны. Также тут появились три десятка парковочных мест. В этом году подрядчику нужно отсыпать черноземом газоны. В 2025-м добавят озеленения: траву, кустарник и саженцы деревьев.Чуть раньше закончилось благоустройство соседнего большого двора. На местах тропинок компания «Артстрой» обустроило асфальтные пешеходные дорожки. Вдоль них смонтировали опоры для светильников. У дома №24 оборудована воркаут-зона, установлены несколько уличных тренажеров.Рядом построено огражденное мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Все работы обошлись бюджету в 13 млн рублей. К сожалению, вандалы уже выломали в ограждении поля два лаза.— Боюсь, что вандалы начнут ломать всю эту красоту! — вздыхает Юлия Шестопалова.И у опасений Юлий Шестопаловой есть основания: между двумя благоустроенными территориями находится новая контейнерная площадка, вокруг которой набросаны горы мусора. «ЭкоПром-Липецк», по словам Екатерины Пинаевой, достаточно хорошо делает свою работу, но жители Студенческого городка постоянно плодят новый мусор, выбрасывая его почему-то не в баки, а к ограждению площадки.Отвечая на вопрос GOROD48 об оставшихся объектах благоустройства по программе «Комфортная городская среда» этого года, Юлия Шестопалова сказала, что таких — четыре. На улице Полиграфической еще не сделана лыжероллерная трасса. У 7-й поликлиники на улице Белана, 21 нужно закончить оборудование пешеходной зоны с пандусом. У сквера в районе ДК «Рудничный» необходимо заасфальтировать территорию и установить уличные светильники. В сокольском парке нужно смонтировать полосу препятствий на собачьей площадке. В городском управлении строительства хотят верить, что подрядчики справятся со своими обязательствами к морозам.По наказам избирателей за Юлией Шестопаловой числятся собачья площадка в микрорайоне «Европейский» (округ Алексея Харина), а также строительство двух лестниц — на улицах Станционной (округ Бориса Понаморева) и Салтыкова-Щедрина (округ Александра Мишина). Заказчик также верит, что подрядчики управятся с задачами к концу года.