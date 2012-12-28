30-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» миллион рублей

А в Грязях 72-летнюю женщину «сотрудники энергосбытовой компании» и «сотрудники банка» обманули на 279 тысяч рублей.

6 ноября с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились несколько жителей Липецкой области. Самый серьезный ущерб понесла 30-летняя липчанка: с 30 октября по 1 ноября она перевела на «безопасный счёт» 1 000 035 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 20-летиий житель Ельца поверил в звонок мошенника и перевел ему со счета отца 567 тысяч рублей.72-летняя жительница Грязей лишилась 279 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили на мессенджер «сотрудники энергосбытовой компании» под предлогом установки счётчика, потом к обработке женщины подключились «сотрудники банка». В результате пенсионерка продиктовала мошенникам приходящие на телефон коды доступа.36-летнюю жительницу Усмани ещё в октябре обманули на 145 043 рубля, когда она пыталась купить деревянную бытовку. Деньги женщина перевела продавцу через приложение. 6 ноября она пришла в полицию.Ещё три случая мошенничества зарегистрированы в Липецке. 48-летний мужчина в августе пытался купить металл на сайте бесплатных объявлений, перевёл продавцу 36 600 рублей, но товар так и не получил, и только вчера обратился в полицию.48-летняя липчанка поверила звонку «сотрудника службы безопасности Госуслуг» и под предлогом сохранности накоплений перевела мошенникам 31 тысячу рублей.А 32-летняя липчанка по совету «сотрудника Госуслуг» для защиты денег от мошенников перевела им 100 тысяч рублей.