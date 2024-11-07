20 человек эвакуированы из многоэтажки на улице Яна Фабрициуса

В квартире горела кухня.



Вечером 6 ноября из пятиэтажного дома на улице Яна Фабрициуса в Ельце были эвакуированы 20 жильцов. В квартире первого этажа горела кухня. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество на девяти квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в Ельце горел мусор на открытом пространстве, а ночью 7 ноября сгорела баня во Втором Ламском переулке.Еще одна баня сгорела в селе Большая Поляна Тербунского района 6 ноября.