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сегодня, 09:37

20 человек эвакуированы из многоэтажки на улице Яна Фабрициуса

В квартире горела кухня.

Вечером 6 ноября из пятиэтажного дома на улице Яна Фабрициуса в Ельце были эвакуированы 20 жильцов. В квартире первого этажа горела кухня. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество на девяти квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В тот же день в Ельце горел мусор на открытом пространстве, а ночью 7 ноября сгорела баня во Втором Ламском переулке.

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Еще одна баня сгорела в селе Большая Поляна Тербунского района 6 ноября.
МЧС
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