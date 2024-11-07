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Происшествия
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сегодня, 09:37
20 человек эвакуированы из многоэтажки на улице Яна Фабрициуса
В квартире горела кухня.
В тот же день в Ельце горел мусор на открытом пространстве, а ночью 7 ноября сгорела баня во Втором Ламском переулке.
Еще одна баня сгорела в селе Большая Поляна Тербунского района 6 ноября.
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