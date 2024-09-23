Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов

В Липецке продолжается ремонт самых крупных городских поликлиник: №2 на улице Петра Смородина, 13 и №4 на улице Гагарина, 139. Строительные и отделочные работы в них начались летом и должны завершиться к концу года.



Поликлиника №2, которая обслуживает 90 тысяч человек, в том числе 65 тысяч — прикреплённое население, не видела капитального ремонта 27 лет. Сейчас он ведётся на общей площади более 3000 квадратных метров.Фундаментальные работы начались с фасада и коммуникаций: канализации, электричества, вентиляции и систем отопления и водоснабжения. В построенной в форме креста поликлинике четыре крыла, и каждое из них теперь можно отключить от коммуникаций самостоятельно. Входная группа расширена и переделана с учётом возможностей маломобильных пациентов. А фасад стал утеплённым и вентилируемым.Капремонт затронул даже подвал, который раньше вообще никак не использовался. В нем опустили пол и подняли потолок, спрятали трубы. На месте ранее не задействованных площадей развернётся Центральное стерилизационное отделение (ЦСО), которое обеспечивает амбулаторный центр хирургии и стоматологию стерильными медицинскими инструментами и предметами — укладками, перевязочным материалом. Раньше такое отделение располагалось на пятом этаже.Также в поликлинике ремонтируют первый и второй этажи и половину третьего, и всё это — в условиях приема пациентов. А в день поликлинику посещают около 2000 человек.— Раньше нам не хватало простора. А когда мы сломали старые стены, оказалось, что коридоры были заужены, потолки — занижены. После ремонта нам удалось на 30 сантиметров поднять потолки и порой до полуметра расширить пространство коридоров и кабинетов. Это очень много! — рассказала главный врач поликлиники №2 Оксана Фатеева.Для удобства пациентов изменена маршрутизация и теперь все лабораторные и диагностические услуги будут сосредоточены на первых трёх этажах. На первом этаже поликлиники расположится отделение первичной неотложной медицинской помощи и через стеклянную перегородку — обособленный инфекционный блок: два кабинета для температурящих больных со своим отдельным входом с улицы. Причём в случае эпидемии инфекционный блок может быть расширен за счёт функциональных перегородок.Также на первом этаже будет отделение лучевой диагностики. Для удобства пациентов рентген переедет сюда с восьмого этажа. Хотя в поликлинике и есть четыре лифта, добираться на восьмой этаж с травмами не было удобно.На втором этаже будет располагаться центр здоровья, где можно пройти скрининг и выявить проблему до проявления клинических симптомов. На этом же этаже — отделения профилактики и реабилитации. Чтобы потоки больных и здоровых пациентов не перекрещивались, туда также можно зайти через отдельный вход с улицы по боковой лестнице.На третьем этаже расположится отделение функциональной диагностики: все виды УЗИ, ЭКГ и лаборатория — она теперь будет как в столичных клиниках: с большим маршзалом, по которому автоматически передвигается пробирка с анализами.На время ремонта врачам и пациентам поликлиники №2 пришлось передислоцироваться. Первые три этажа — закрыты, а с четвёртого по восьмой — полностью задействованы.— Даже в актовом зале, где раньше проводили совещания, сейчас расположился Центр здоровья для занятия лечебной физкультурой. Для этого при помощи шкафов мы сделали функциональные перегородки. Да, пришлось потесниться, но ни одной жалобы от пациентов за время ремонта у меня не было! Больные понимают, что всё делается для их блага. И для наших сотрудников тоже — в новом кабинете любому врачу работать приятнее, а по проекту для сотрудников у нас даже предусмотрены помещения для приёма пищи, — говорит Оксана Фатеева.Андрей Исаков совсем недавно сломал ключицу. После основного лечения ему прописали физкультуру. За занятиями мы его застали как раз в актовом зале.— Ремонт лично мне никак не мешает: прописали каждую процедуру по пять дней — прихожу и делаю, режим не нарушаю! — рассказал Андрей Исаков.Актовый зал после ремонта станет многофункциональным помещением-трансформером. ЛФК здесь также продолжат заниматься, но уже с большим комфортом.Врачи поликлиники уже обращают внимание на приятную пастельную цветовую гамму своих будущих помещений: ремонт делают по единому брендбуку, и коридоры и кабинеты будут оформлены в светлых бежевых и серо-голубых тонах. Внимание привлекают и красивые и практичные противопожарные двери, которые одновременно значительно увеличивают доступ света.А ещё после ремонта у медиков будут светлые кабинеты с удобной мебелью и продуманным расположением розеток. Причём при перепланировке всех помещений учитывали мнения самих сотрудников. Все пожелания пациентов также услышали: в поликлинике стоял флипчарт, на котором собирали жалобы и нужды пациентов. Благодаря этому даже писсуар в мужском туалете появился. Да и вообще санузлы станут комфортнее.В таких условиях и лечиться, и работать хочется: в поликлинику №2 уже активно приходят новые кадры. Причём не только выпускники вузов и переехавшие из других регионов — переходят и из частных липецких клиник. Сейчас таких врачей уже четверо, и все говорят об одном: работу сменили не только благодаря принятым в регионе мерам поддержки, но и потому, что в красивой новой поликлинике приятно трудиться.Капитальный ремонт в поликлинике №2 делает ООО «Монтажтехстрой». По словам генерального директора компании Василия Должикова, уже во время ремонта проект пришлось «доводить до ума» с учётом мнения врачей и посетителей.— Мы постарались сделать все помещения более комфортными — начиная от цветовой гаммы до качества плитки и сантехники. А ещё мы до 20% расширили кабинеты и коридоры: на 30-40 сантиметров подняли потолки и раздвинули стены, для этого потребовалось перенести коммуникации. Также во время ремонта мы до мелочей всё продумали для маломобильного населения — от поручней до санитарных комнат, — рассказал Василий Должиков.В поликлинике №4 капремонт делает то же ООО «Монтажтехстрой». Но, несмотря на схожесть задачи, подрядчик называет этот объект более сложным — здание старое, 1956 года постройки, а изначально на месте поликлиники и вовсе было два общежития, которые просто соединили переходом. Капитального ремонта здесь, по сути, никогда не было. Поэтому строителям пришлось прокладывать новые коммуникации и менять всю инженерную систему, разбирать пол до основания.Сейчас в этой поликлинике реконструируют первый и третий этажи и входные группы — их несколько под каждый функционал: для инфекционного блока, центра здоровья, регистратуры.Центральная входная группа заметно расширена для удобства пациентов: обновлены пандус, парапеты.На входе, на первом этаже поликлиники будет увеличена гардеробная зона, появится большая зона комфортного ожидания, а возле несущей колонны будет место администратора, который поможет пациентам решить любые вопросы.Из новшеств — отдельная зона охраны и буфет с удобными столиками и стульями. Далее — открытая регистратура в форме полукруга с цифровыми терминалами по соседству, отделение профилактики и центр здоровья. Но три потока пациентов пересекаться никак не будут.В зоне регистратуры для пациентов установят три навигационных проектора. Получив направление, не нужно будет спрашивать, как пройти к тому или иному специалисту — всё будет легко найти на экранах.Упразднение огромной зоны картохранилища (бумажные медицинские карты пациентов уходят в прошлое, и их заменяет электронный документооборот, информацию на бумажном носителе теперь будут распечатывать только по требованию) помогло получить свободные площади.Теперь на месте картохранилища появятся четыре новых полезных кабинета: неотложной помощи, кабинет доврачебного приёма, кабинет дежурного терапевта (раньше дежурный терапевт принимал в своём кабинете на любом этаже) и малый конференц-зал или так называемая школа здоровья. Кстати, на базе поликлиники №4 работают сразу пять школ здоровья: от школы для беременных до школы для гипертоников.Также в поликлинике появится комната принятия решений, в которой будет работать администратор и готовить ту или иную медицинскую документацию для нужд пациента: всевозможные справки, выписки из амбулаторной карты, делать копии бумажной карты, распечатывать анализы и принимать заказы на дистанционную выписку рецептов. Участие медработника во всём этом не требуется.— Мы приближаемся к московским параметрам и уровню сервиса. Всё красиво, всё по брендбуку. А в комфортных условиях всегда приятно работать! — Говорит заместитель главного врача поликлиники №4 Галина Беккер.— Очень ждём окончания ремонта: наконец-то в нашей поликлинике станет тепло, красиво, уютно и современно. Чтобы было удобно и нам, и пациентам. Очень приятно, что у врачей появятся комнаты для приёма пищи, своя раздевалка и свой санузел, в кабинетах — кондиционеры и новая мебель. Ждём и современного просторного удобного холла, чтобы не было очередей и столпотворений! — отметила врач-терапевт Надежда Гаврик.Ремонт в этой поликлинике также идёт параллельно с приёмом пациентов — а учреждение обслуживает около 55 тысяч липчан. Из самых заметных минусов — не функционирует главный вход, пациенты передвигаются по боковым лестницам: людей разделили на два потока и пускают сразу на второй этаж. Но все уже привыкли к маленьким временным неудобствам ради большого долгожданного результата, да и в целом в поликлинике всё хорошо отлажено: отделение профилактики и инфекционный блок с первого этажа временно переехали на второй. С первого этажа также пришлось съехать регистратуре и нескольким административным помещениям. А маломобильных пациентов сейчас принимают в рентген-отделении, куда по запросу спускается нужный врач из своего кабинета.— Во время ремонта прихожу сюда уже второй раз, и пока никаких сложностей не заметила, — отметила пациентка Екатерина Ролдугина.В поликлинике №4 также ремонтируют третий этаж, где расположена женская консультация. Там сейчас уже наглядно можно увидеть «до» и «после» ремонта: этаж разделён на две равные части, в одной из которых ведётся ремонт, а в другой — приём пациентов. В обновлённой женской консультации будут свои операционные и манипуляционные с современным оснащением и даже детская зона.Обновление медицинских организаций Липецкой области проходит за счёт областного бюджета: по инициативе губернатора Игоря Артамонова на эти цели был выделен миллиард рублей. До конца года кардинально изменятся 11 медицинских организаций, шесть из которых находятся в Липецке. И везде пациентов ждут светлые просторные коридоры и кабинеты, светодиодные экраны с информацией о времени работы врачей, инфоматы для самозаписи, зоны комфортного ожидания со стойками для подзарядки мобильных телефонов, игровые зоны для детей, а также зоны фуд-кортов.