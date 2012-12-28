На территории области объявлен желтый уровень опасности

Тревога объявлена во второй раз за сутки.

На территории всей Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».Воздушная тревога уже объявлялась этой ночью, она продлилась с часа ночи до половины третьего утра.По данным Минобороны, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА самолетного типа: 14 — над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области.