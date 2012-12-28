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сегодня, 07:52

На территории области объявлен желтый уровень опасности

Тревога объявлена во второй раз за сутки. 

На территории всей Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».

Воздушная тревога уже объявлялась этой ночью, она продлилась с часа ночи до половины третьего утра. 

По данным Минобороны, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА самолетного типа: 14  — над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области.
воздушная тревога
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