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Происшествия
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сегодня, 07:52
На территории области объявлен желтый уровень опасности
Тревога объявлена во второй раз за сутки.
Воздушная тревога уже объявлялась этой ночью, она продлилась с часа ночи до половины третьего утра.
По данным Минобороны, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА самолетного типа: 14 — над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области.
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