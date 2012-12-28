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Общество
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сегодня, 16:56
Получив 100 часов обязательных работ, грязинец погасил долг по алиментам
Мужчина задолжал на содержание дочери более 130 тысяч рублей.
За неуплату алиментов отца привлекли к административной ответственности (по части первой 5.35.1 КоАП РФ) и назначили обязательные работы. В дальнейшем его ждала уже уголовная ответственность: мужчина испугался и полностью погасил долг.
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