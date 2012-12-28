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Получив 100 часов обязательных работ, грязинец погасил долг по алиментам
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сегодня, 16:56

Получив 100 часов обязательных работ, грязинец погасил долг по алиментам

Мужчина задолжал на содержание дочери более 130 тысяч рублей.

Житель Грязинского района погасил долг по алиментам после того, как получил 100 часов обязательных работ. По сообщению пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина длительное время игнорировал решение суда и задолжал на содержание несовершеннолетней дочери более 130 тысяч рублей.

За неуплату алиментов отца привлекли к административной ответственности (по части первой 5.35.1 КоАП РФ) и назначили обязательные работы. В дальнейшем его ждала уже уголовная ответственность: мужчина испугался и полностью погасил долг.
алименты
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