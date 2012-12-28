Попрошайка сорвал с отказавшей ему женщины золотую цепочку и убежал

Дело о грабеже у остановки дошло до суда.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело обвиняемого в грабеже 33-летнего мужчины.По данным следствия, в августе этого года у автобусной остановки в селе Ильино пьяный мужчина просил у 55-летней женщины деньги на спиртное. А когда та отказала — в порыве злости сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал. Цепочку он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на выпивку и закуску.Нанесённый женщине ущерб оценили более чем в 13 тысяч рублей.Обвиняемый признал вину.— Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Санкции этой статьи предусматривают до четырёх лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.