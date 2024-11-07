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Общество
4016
07.11.2024 11:06
82

Начальника отдела УГС Липецка судят по обвинению в халатности при обращении с бездомными собаками

Начальник отдела по техническому надзору МУ «Управление главного смотрителя Липецка» Светлана Поцелуйко оказалась на скамье подсудимых.

Советский районный суд Липецка начал рассматривать уголовное дело 42-летней Светланы Поцелуйко, обвиняемой в халатности при обращении с бездомными животными. Действия начальника отдела по техническому надзору МУ «Управление главного смотрителя Липецка» квалифицированы следствием по части второй статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

По данным GOROD48, речь идёт о контроле над выполнением муниципального контракта по отлову бездомных животных, заключённому с ИП Двуреченской Т.И. в январе 2022 года. Общеизвестно, что служба отлова животных и приют «Счастливый берег» зоозащитницы Ирины Кретовой на госконтрактах работали как раз как ИП Двуреченская. Сама Ирина Кретова этого особенно не скрывала и даже регулярно встречала в «Счастливом береге» журналистов, официальных лиц и проверяющих. Но за время, пока за отлов животных в Липецке отвечало ИП Двуреченская, в городе произошло несколько трагических историй, связанных с бездомными собаками.

«Как следует из обвинительного заключения, подсудимая, являясь должностным лицом, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, не осуществила контроль над выполнением муниципального контракта, проявив тем самым преступное бездействие, что способствовало увеличению численности безнадзорных собак на территории города. Как указано в обвинительном заключении, утром 21 апреля 2022 года у дома №74б по улице Гагарина в Липецке стая собак напала на 12-летнюю девочку, в результате чего она получила рвано-укушенные раны ног. Этим же утром стая собак напала на 11-летнего мальчика, который, спасаясь от них, выбежал на проезжую часть, попал под колеса мусоровоза «МАЗ» и погиб. Следствие полагает, что халатность подсудимой негативно сказалась на репутации администрации Липецка и вызвала недовольство граждан по поводу её способности решать проблему с безнадзорными животными», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

При этом, с 25 февраля по 21 апреля 2022 года в управление главного смотрителя поступило значительное количество заявок от липчан и организаций с жалобами на не менее чем 20 бездомных собак, обитавших возле дома на Гагарина, 74б, на детской площадке у дома на Гагарина, 47 и на улице Космонавтов. Собаки проявляли агрессию и нападали на людей. В этих местах ИП Двуреченская фактически отловило всего четырех собак из 20, о которых сообщалось в заявках. Следствие полагает, что Светлана Поцелуйко должным образом не организовала и не проконтролировала работу сотрудников своего отдела по муниципальному контракту: например, не дала указания о совместных с исполнителем выездов по местам жалоб, а она должна была предвидеть возможность наступления общественно-опасных последствий, которые, к сожалению, всё же наступили. 
бездомные животные
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Комментарии (82)

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Сначала новые
Дед
17 минут назад
На фото собачья свадьба.
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вчера, 22:40
С городе постоянные стройки. Строители собак разводят,а потом бросают ,а те размножаются и кто за ними должен следить? Причём тут вообще невинная женщина? Почему отвечать должна она ,а не люди которые бросают ,разводят этих собак. Давно нужно из усыплять, в других регионах так делают и у них нет билиберды с судами о собаках . А у нас ещё и зоозащитники подключились ,потому что жалко собак . Так если жалко ,то себе из всех и забирайте
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12345
вчера, 10:04
Любители животных, погиб ребенок, а вы про приюты и защиты бездомных собак. Проблему нужно решать кардинально
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Галина П.
вчера, 08:25
Бред полный, причем здесь Светлана. Нашли крайнего. Посмотрите сколько собак и сейчас бегает стаями по улицам города. Опять Поцелуйко Светлана виновата?
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....
вчера, 12:16
Так она заключала договор на отлов собак и получала от этого деньги. Кто ещё виноват.
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5203
вчера, 22:28
Так она заключала договор на отлов собак и получала от этого деньги. Кто ещё виноват. Светлана не могла получить от этого деньги,она гос служащая и от этих контрактов ей ничего не идёт в карман Зачем писать такую чушь?
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липчанин
вчера, 12:36
Так она заключала договор на отлов собак и получала от этого деньги. Кто ещё виноват. Интересно, почему в деле не фигурируют те, кто этот контракт не выполнил, т.е. ИП Двуреченская?
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Нина
вчера, 04:41
Просто нужен приют со стабильным финансированием. На улицах собак быть не должно. В приюте стерилизация с видео фиксацией. Прививки. Еда. Пожизненно. Не выпускать собак, а создать им нормальные условия. Территория должна быть большой и надёжно огороженной.
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горожанин
вчера, 08:37
Расскажите все же, почему собакам - приют, а свиньям - мясокомбинат?..
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Иван
вчера, 00:43
У собак есть не только бирки в ушах,но и зубы! Остерегайтесь.
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Липчанин
вчера, 00:33
Судя по словам некоторых жителей Липецка, подведем итог. Если человек нанес вред животному, защищаясь, его судить. Если животное покусало человека или были более тяжкие последствия ( не дай бог никому), то никто не виноват. Все нормально. Так должно и бвть. Так что ли?
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Липчанин
вчера, 00:12
Поддерживаю Владимира.
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Александра
07.11.2024 23:27
Виноватого легко найти, но проблема не решится. Не знаю куда обратиться, ходим по ул.Можайского и боимся, собак более десяти с малышами в заброшенном доме N4. На прохожих гавкают,на школьника напали, мужчина еле палкой отбил.
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Шшш
07.11.2024 23:33
Не ходите там
Ответить
...
вчера, 00:22
Не ходите там А если люди живут там, что им делать?
Ответить
!?!
07.11.2024 23:22
Последнее время о собаках стала любимая тема, а не лучше ли решить более важные проблемы.
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