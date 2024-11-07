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Общество
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07.11.2024 11:06
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Начальника отдела УГС Липецка судят по обвинению в халатности при обращении с бездомными собаками
Начальник отдела по техническому надзору МУ «Управление главного смотрителя Липецка» Светлана Поцелуйко оказалась на скамье подсудимых.
По данным GOROD48, речь идёт о контроле над выполнением муниципального контракта по отлову бездомных животных, заключённому с ИП Двуреченской Т.И. в январе 2022 года. Общеизвестно, что служба отлова животных и приют «Счастливый берег» зоозащитницы Ирины Кретовой на госконтрактах работали как раз как ИП Двуреченская. Сама Ирина Кретова этого особенно не скрывала и даже регулярно встречала в «Счастливом береге» журналистов, официальных лиц и проверяющих. Но за время, пока за отлов животных в Липецке отвечало ИП Двуреченская, в городе произошло несколько трагических историй, связанных с бездомными собаками.
«Как следует из обвинительного заключения, подсудимая, являясь должностным лицом, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, не осуществила контроль над выполнением муниципального контракта, проявив тем самым преступное бездействие, что способствовало увеличению численности безнадзорных собак на территории города. Как указано в обвинительном заключении, утром 21 апреля 2022 года у дома №74б по улице Гагарина в Липецке стая собак напала на 12-летнюю девочку, в результате чего она получила рвано-укушенные раны ног. Этим же утром стая собак напала на 11-летнего мальчика, который, спасаясь от них, выбежал на проезжую часть, попал под колеса мусоровоза «МАЗ» и погиб. Следствие полагает, что халатность подсудимой негативно сказалась на репутации администрации Липецка и вызвала недовольство граждан по поводу её способности решать проблему с безнадзорными животными», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
При этом, с 25 февраля по 21 апреля 2022 года в управление главного смотрителя поступило значительное количество заявок от липчан и организаций с жалобами на не менее чем 20 бездомных собак, обитавших возле дома на Гагарина, 74б, на детской площадке у дома на Гагарина, 47 и на улице Космонавтов. Собаки проявляли агрессию и нападали на людей. В этих местах ИП Двуреченская фактически отловило всего четырех собак из 20, о которых сообщалось в заявках. Следствие полагает, что Светлана Поцелуйко должным образом не организовала и не проконтролировала работу сотрудников своего отдела по муниципальному контракту: например, не дала указания о совместных с исполнителем выездов по местам жалоб, а она должна была предвидеть возможность наступления общественно-опасных последствий, которые, к сожалению, всё же наступили.
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