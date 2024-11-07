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сегодня, 17:22
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Одна беда — две проблемы

Из-за утечки у дома № 13 по улице Пушкина затапливает подвал соседнего дома.

После публикации об утечке из сетей водоснабжения у дома № 13 по улице Пушкина, в редакцию обратилась жительница дома №15 Ирина Шаповалова.

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Через место порыва постоянно проезжают автомобили, в том числе к разным организациям.

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По словам Ирины, дом на четыре квартиры построен еще в 50-х годах прошлого века, а когда ее семья здесь поселилась в 70-х, она увидела в подвале приямок, который собирал грунтовую воду. Она всегда там бывала после сильных дождей и паводков, но быстро уходила. После утечки, уровень воды поднялся на полметра.

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Слесарь УК только развел руками — в этой ситуации он бессилен.

— После снежной зимы такого не было. Управляющая компания, предоставила насос для выкачивания воды, но то шланг кто-то проколет, то вообще его своруют. Шланг 800 рублей стоит, а для пенсионерки это деньги. Тем более в доме сейчас живу только я одна. Да и людям не нравится, что на дорогу постоянно течет вода — сбрасывают шланг на газон, и вода через землю в таком случае снова попадает в подвал. А скоро морозы начнутся, — сказала Ирина Шаполвалова.

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Газон у 13-го дома пропитался настолько, что вода уже не уходит.

Липчанка уже шутит, что засыпает с двумя мыслями: не сгорел ли насос, и не украли ли вновь шланг. Даже присмотрела пару досок, которые планирует положить мостком с лестницы в подъезде до крыльца, если станет еще хуже и выход на улицу затопит вода. Да и такой водооборот дом крепче не сделает, уверенности в надежности конструкции остается все меньше. Каждый день она ведет запись, сколько воды прибыло, сколько насос успел откачать. 

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— Я уже писала письма и в городскую администрацию, и в областную. Но получаю один и тот же ответ, который сначала прислали из «РВК» — что порыв устранят в порядке очереди. По телефону отвечают, что рабочих не хватает, а порывы есть и серьезнее в городе. Поэтому никто даже не обнадеживает, что проблему нашего дома устранят в ближайшее время, — обрисовала ближайшую перспективу коммунальных неприятностей своего дома липчанка.

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Тем временем в подвале есть еще утечка кипятка
утечка
затопление
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Елена
8 минут назад
Там подвал затапливает а у нас на Папина нет ни отопления ни горячей воды а возьмут как за целый месяц за отопление
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Гость
27 минут назад
В этом доме же не живёт помощник депутата как это в 13 или 11 доме. По этому и очередь с отписками.
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Гость
46 минут назад
Ну, если не хватает сотрудников, надо нанять ещё сотрудников, повысить им зп.
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