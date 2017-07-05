В Липецке подражали Ван Гогу

В рамках выставки «Ван Гог. Симфония цвета» 1 июля 2017 года в Липецком областном краеведческом музее состоялся мастер-класс «Рисуем картину Ван Гога», где в роли художника попробовали себя юные липчанки.

Под руководством известного липецкого художника, преподавателя арт-студии «Белый Квадрат» Владимира Басинского участники мастер-класса прямо в зале, где выставлены репродукции самых известных полотен мастера, писали свою собственную картину по мотивам одного из шедевров Ван Гога «Звездная ночь», сообщает липецкий краеведческий музей.

«Звёздная ночь» (нидерл. De sterrennacht) — картина, написанная в июне 1889 года, с видом предрассветного неба. С 1941 года хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Считается одной из лучших работ Ван Гога и одним из самых значительных произведений западной живописи.