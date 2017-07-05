Общество
сегодня, 14:27
Самые умные псы России встретятся под Липецком
Регион примет соревнования по дрессировке.
Чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству состоится на базе СОК «Прометей» под Липецком с 14 по 18 сентября. Как сообщает Липецкая областная общественная организация «Спортивно – Прикладного Собаководства и Кинологического спорта», встреча лучших в Липецкой области пройдет при содействии Министерства спорта и туризма России и Российской Кинологической Федерации.
Чемпионат пройдет по дисциплинам: «общий курс дрессировки», «защитно-караульная служба» и «двоеборье (общий курс дрессировки, защитно-караульная служба)». Один спортсмен имеет право выступать по одной дисциплине в рамках одного мероприятия не более чем с двумя собаками.
К соревнованиям по спортивной дисциплине «общий курс дрессировки» допускаются спортсмены, достигшие возраста 12 полных лет; по дисциплинам «защитно-караульная служба» и «двоеборье» - не младше 14 лет. Возраст собак, допускаемых к участие, должен быть не менее 15 месяцев.
Спортсмен несет ответственность за себя и свою собаку во всех несчастных случаях с поведением собаки. Лакомство и игрушки (мячики и тому подобное) не разрешены в ринге ни во время, ни между упражнениями. Если судья заметит, что спортсмен имеет при себе или использует в ринге лакомство или игрушку, спортсмен дисквалифицируется. Собаки допускаются на соревнования при наличии ветеринарного документа с указанием полной даты рождения, клейма или микрочипа при их наличии, отметки о прививке от бешенства.
Заявки на участие принимаются до 31 августа по адресу г. Липецк, ул. Ферросплавная 24 или по электронной почте info.@kinolog48.ru.
Чемпионат пройдет по дисциплинам: «общий курс дрессировки», «защитно-караульная служба» и «двоеборье (общий курс дрессировки, защитно-караульная служба)». Один спортсмен имеет право выступать по одной дисциплине в рамках одного мероприятия не более чем с двумя собаками.
К соревнованиям по спортивной дисциплине «общий курс дрессировки» допускаются спортсмены, достигшие возраста 12 полных лет; по дисциплинам «защитно-караульная служба» и «двоеборье» - не младше 14 лет. Возраст собак, допускаемых к участие, должен быть не менее 15 месяцев.
Спортсмен несет ответственность за себя и свою собаку во всех несчастных случаях с поведением собаки. Лакомство и игрушки (мячики и тому подобное) не разрешены в ринге ни во время, ни между упражнениями. Если судья заметит, что спортсмен имеет при себе или использует в ринге лакомство или игрушку, спортсмен дисквалифицируется. Собаки допускаются на соревнования при наличии ветеринарного документа с указанием полной даты рождения, клейма или микрочипа при их наличии, отметки о прививке от бешенства.
Заявки на участие принимаются до 31 августа по адресу г. Липецк, ул. Ферросплавная 24 или по электронной почте info.@kinolog48.ru.