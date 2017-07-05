Общество

сегодня, 14:27

Самые умные псы России встретятся под Липецком

517
#соревнования #дрессура
Самые умные псы России встретятся под Липецком

Регион примет соревнования по дрессировке.

Чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству состоится на базе СОК «Прометей» под Липецком с 14 по 18 сентября. Как сообщает Липецкая областная общественная организация «Спортивно – Прикладного Собаководства и Кинологического спорта», встреча лучших в Липецкой области пройдет при содействии Министерства спорта и туризма России и Российской Кинологической Федерации.

Чемпионат пройдет по дисциплинам: «общий курс дрессировки», «защитно-караульная служба» и «двоеборье (общий курс дрессировки, защитно-караульная служба)». Один спортсмен имеет право выступать по одной дисциплине в рамках одного мероприятия не более чем с двумя собаками.

К соревнованиям по спортивной дисциплине «общий курс дрессировки» допускаются спортсмены, достигшие возраста 12 полных лет; по дисциплинам «защитно-караульная служба» и «двоеборье» - не младше 14 лет. Возраст собак, допускаемых к участие, должен быть не менее 15 месяцев.

Спортсмен несет ответственность за себя и свою собаку во всех несчастных случаях с поведением собаки. Лакомство и игрушки (мячики и тому подобное) не разрешены в ринге ни во время, ни между упражнениями. Если судья заметит, что спортсмен имеет при себе или использует в ринге лакомство или игрушку, спортсмен дисквалифицируется. Собаки допускаются на соревнования при наличии ветеринарного документа с указанием полной даты рождения, клейма или микрочипа при их наличии, отметки о прививке от бешенства.

Заявки на участие принимаются до 31 августа по адресу г. Липецк, ул. Ферросплавная 24 или по электронной почте info.@kinolog48.ru.
517
#соревнования #дрессура

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей
#трудоустройство #лето #каникулы
5
Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей

сегодня, 15:41

Общество
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей
#тендер #автомобиль
2
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

сегодня, 15:32

Общество
В Липецке снова не будут продавать алкоголь
#спиртное #алкоголь
2
В Липецке снова не будут продавать алкоголь

сегодня, 15:22

Общество
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах
#статистика
1
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах

сегодня, 14:34

Общество
Самые умные псы России встретятся под Липецком
#соревнования #дрессура
Самые умные псы России встретятся под Липецком

сегодня, 14:27

Общество
«Я не могу получить транспортную карту!»
#транспортная карта
15
«Я не могу получить транспортную карту!»

сегодня, 14:24

Общество