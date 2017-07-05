Происшествия

7 минут назад

Неисправность колеса выбросила липчанина на «Митсубиши» на встречку

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Неисправность колеса выбросила липчанина на «Митсубиши» на встречку

На встречной полосе он столкнулся с "Рено Дастер", которая от удара перевернулась

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, 4 июля около 10.00 в Пронском районе на 68-ом километре дороги Рязань-Пронск-Скопин 39-летний житель города Липецка, управляя автомобилем «Митсубиши», в связи с повреждением колеса, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено Дастер» под управлением 20-летнего юноши.

От удара «Рено Дастер» перевернулся на крышу, а другой автомобиль совершил съезд в кювет.

В результате ДТП, водитель автомобиля «Рено Дастер» с травмами был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Фото: УМВД России по Рязанской области

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