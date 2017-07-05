Самую спортивную семью назовут 16 июля

Определились финалисты городской семейной спартакиады "Папа, мама, я - спортивная семья".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, определились финалисты городской семейной спартакиады "Папа, мама, я - спортивная семья". По итогам зональных соревнований, проходивших с 7 по 19 июня, в финал вышли семейные команды из детских садов № 15, 66, 68, 78, 79, 130, 133, 135.

В этом году установлены личные и общекомандные рекорды. Лучший результат в беге (21,87 сек) показала команда из детского сада № 22, в прыжках – детского сада № 130. Самой меткой признана семейная команда из детского сада № 99, самой ловкой (передача мяча) – команда из детского сада № 78. В личном зачёте рекорд установили дети в отбивании резинового мяча от земли одной рукой (120 раз), мама из команды детского сада № 118 - в прыжках через скакалку на двух ногах (66 раз), папа из команды детского сада №68 – в набивании футбольного мяча одной ногой (59 раз).

В настоящее время лидирует семейная команда из детского сада № 135, которой не было равных в отбивании мяча одной рукой.

Командам-финалистам предстоит пройти пять испытаний: бег, прыжки в длину с места, броски мяча в цель, передача мяча по кругу. Кроме того, участники попробуют свои силы в индивидуальной эстафете: детям предстоит отбивание резинового мяча от земли одной рукой, мамы выполнят прыжки через скакалку на двух ногах, папы будут соревноваться в набивании футбольного мяча одной ногой. Следить за четкостью и правильностью всех упражнений будет судейская бригада, в составе которой 11 инструкторов по физической культуре муниципальных дошкольных учреждений.

Заключительный этап спартакиады традиционно состоится в рекреационной зоне 15 микрорайона в День города – 16 июля. Начало соревнований – 9:30.

Фото doal.ru