Общество

вчера, 17:55

Более 500 тысяч штрафов заплатят недобросовестные липецкие работодатели

2 716
#госинспекция #штраф
Более 500 тысяч штрафов заплатят недобросовестные липецкие работодатели

За неделю 64 раза работодатели нарушили закон

За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 22 проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 64 нарушения, на устранение которых выдано работодателям 22 обязательных для исполнения предписания.

43 должностных и юридических лица по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 536 тысяч рублей.

Рассмотрено 39 обращений граждан, завершено расследование 2 несчастных случаев на производстве, сообщает Госинспекция труда Липецкой области.

2 716
#госинспекция #штраф

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

WAX

вчера, 19:42
По зарплате где инспекция, не растет годами .
ответить

Не спасетесь

вчера, 19:26
Лопнет ваш бюджет, придут предприниматели, сожрут вас и займут ваши места. А вы будете числиться безработными и получать дотации 100 рублей.
ответить

Еще в рубрике

Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу
#арест #убийство
1
Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу

вчера, 16:31

Происшествия
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД
#покушение на кражу #суд #приговор
12
Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД

вчера, 15:32

Происшествия
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину
#драка
82
В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину

вчера, 13:13

Происшествия
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)
#дерево #ЧП
13
В Липецкой области дерево придавило два автомобиля (ВИДЕО)

вчера, 12:27

Происшествия
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору
#нападение #приговор #суд
13
Военный осужден за попытку выжечь глаз автоинспектору

вчера, 12:21

Происшествия
Под Липецком утонул житель Грязей
5
Под Липецком утонул житель Грязей

вчера, 12:12

Происшествия