вчера, 17:55
Более 500 тысяч штрафов заплатят недобросовестные липецкие работодатели
За неделю 64 раза работодатели нарушили закон
За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 22 проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 64 нарушения, на устранение которых выдано работодателям 22 обязательных для исполнения предписания.
43 должностных и юридических лица по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 536 тысяч рублей.
Рассмотрено 39 обращений граждан, завершено расследование 2 несчастных случаев на производстве, сообщает Госинспекция труда Липецкой области.
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