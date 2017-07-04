Оспорить штраф за SMS-ку с рекламой не удалось

Наложен штраф в 100 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления Липецкого УФАС России о привлечении к административной ответственности ООО «Крафт Телеком».

Напомним, в Липецкое УФАС России обратился гражданин, сообщив о поступлении на его мобильный телефон смс-сообщения: «Экономь на такси! 40 руб. подача такси + 10 руб. за км! Звони…». Поскольку указанное смс носит рекламный характер, в то время как согласие абонента на получение данной рекламы получено не было, по данному факту в отношении ООО «Крафт Телеком», как лица, распространившего смс, возбуждено дело. Липецким УФАС России установлено, что Общество являлось одним из посредников в цепочке инициаторов рассылки. При этом, у каждого из хозяйствующих субъектов (инициаторов рассылки) имелась возможность предварительно удостовериться о наличии согласия пользователей (абонентов) на получение смс-сообщений, содержащих рекламную информацию, а также имелась возможность блокировать отправку смс-сообщений распространяемых лицам, не давшим согласия в случае возникновения такой необходимости.

Таким образом, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, на общество наложен штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Не согласившись, ООО «Крафт Телеком» обжаловало постановление в Арбитражном суде города Москвы и в Девятом арбитражном апелляционном суде. Суды подтвердили законность действий Липецкого УФАС России.