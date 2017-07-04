В полиции просят опознать мужчину, бьющего женщину

Пострадавшая сторона утверждает – мужчина был вооружен

Как уже сообщал GOROD48, в Сети появилось видео драки мужчины и женщины, предположительно пенсионного возраста. На кадрах - женщина бросается на мужчину, получает удар от которого падает. Потом она бежит за ним с палкой, бьет его по руке, а затем мужчина хватает ее за волосы и валит на землю, нанеся удар ладонью по лицу. Что оставалось за скобками «сюжета», было неизвестно.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, это случилось достаточно давно, еще 20 мая, в районе Сырского Рудника. В полицию поступило заявление от сына и матери, в котором они требовали привлечь к ответственности некоего человека напавшего на них. Была проведена проверка, но в виду незначительного ущерба здоровью пострадавших, в возбуждении уголовного дела было отказано. Личность нападавшего установить не удалось. Известно лишь, что он прибыл к дому на машине, которая оказалась зарегистрирована на постороннего человека. Хозяин же автомобиля отверг какое-либо знакомство с разыскиваемым человеком. В результате, сыну и матери было предложено в частном порядке обратиться в суд. Однако в полиции готовы провести дополнительную проверку, если личность драчуна будет установлена. Всех, кто его опознает полицейские просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

В то же время, некоторые подробности сообщил автор видео, прислав в редакцию письмо.

«20 мая бабушка отмечала свое 63-летие. За гостями приехала машина которая повредила бампер о бордюр тротуара соседнего дома. Бабушка постучала и сказала о происшедшем соседям. У них забор 2 метра, во дворе собака породы алабай без привези, а в доме грудной ребенок. Соседка вышла, начала кричать на нее, мол водитель сам виноват. Произошла словесная перепалка между ними. Водитель с гостями уехал и все разошлись. Во дворе дома находился я со своим сыном 3 года 8 месяцев и девочкой 7 лет. Через 15-20 минут появился молодой человек, который находился на территории соседнего участка, он стал нецензурно выражаться и угрожать расправой, предупредил что зайдет поговорить. Я поставил фото на запись. В метре от меня были дети. Поздоровавшись, он сразу начал наносить мне удары по голове, повалив начал бить ногами, не обращая внимание на детей. Бабушка увидела происходящее, взяла первое, что попалось под руку и попыталась выгнать его со своего участка. Он нанес ей несколько ударов и ушел. Но, после этого он вернулся и попытался забрать у меня фотоаппарат, попутно нанеся матери еще несколько ударов в грудь и по голове ногой. После этого он сел в машину «Мерседес» номер 548 48 RUS. У него был собой пистолет, заткнутый за пояс трико. Он им не угрожал. Но одно его наличие было ощутимо. Мы вызвали полицию. Но полиция найти его не может. Видео выложено не полностью, так как там есть дети. Но есть полное видео, с момента как он попал на территорию дома. На нем все в точности как я рассказываю. Ребенок три дня просыпался в слезах и кричал: "Бьют! Убивают!" Ребенок сейчас на лечении у невролога…"

Автор видео просит опознать мужчину и сообщить о нем в полицию, с целью привлечь того к ответственности.