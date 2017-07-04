В Задонском районе перезахоронят красноармейца

Останки воина нашли в Карелии

Как сообщал GOROD48, поисковый отряд Северодвинска «За Родину» при проведении работ в Лоухском районе Республики Карелия обнаружил останки уроженца села Донское (ранее Нижний Студенец) Липецкой области. Тело бойца Красной Армии Ивана Гудкова покоилось на западе района, рядом с поселком Кестеньга.

Останки липецкого красноармейца обнаружили в конце мая. При Иване Гудкове находился медальон - винтовочная гильза. Он был прочитан, сведения отправили липчанке, которая проделала огромную работу в поиске родственников погибшего земляка. И ей это удалось. Оказалось, что в Липецкой области до сих пор живут сын Ивана Гудкова Пётр и две внучки павшего в боях красноармейца.

Поисковикам удалось установить, что Иван Гудков родился в 1907 году в Водопьяновском районе Воронежской области, который в 1954 году перешел в состав Липецкой области. На фронт мужчина был призван 6 июля 1941 года Пудожским РВК Карело-Финской ССР. Последнее письмо от него дома получили в мае 1942 года, а с 1944 года он числился пропавшим без вести.

Как сообщили GOROD48 в ЛООО «Неунываки», перезахоронение останков красноармейца пройдет в селе Донское 6 июля. В 9 часов утра состоится панихида в местном храме, а в 10 часов воина захоронят на кладбище.