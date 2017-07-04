Общество

вчера, 16:35

В Задонском районе перезахоронят красноармейца

1 634
#красноармеец #поисковики #перезахоронение #
В Задонском районе перезахоронят красноармейца

Останки воина нашли в Карелии

Как сообщал GOROD48, поисковый отряд Северодвинска «За Родину» при проведении работ в Лоухском районе Республики Карелия обнаружил останки уроженца села Донское (ранее Нижний Студенец) Липецкой области. Тело бойца Красной Армии Ивана Гудкова покоилось на западе района, рядом с поселком Кестеньга.

Останки липецкого красноармейца обнаружили в конце мая. При Иване Гудкове находился медальон - винтовочная гильза. Он был прочитан, сведения отправили липчанке, которая проделала огромную работу в поиске родственников погибшего земляка. И ей это удалось. Оказалось, что в Липецкой области до сих пор живут сын Ивана Гудкова Пётр и две внучки павшего в боях красноармейца.

Поисковикам удалось установить, что Иван Гудков родился в 1907 году в Водопьяновском районе Воронежской области, который в 1954 году перешел в состав Липецкой области. На фронт мужчина был призван 6 июля 1941 года Пудожским РВК Карело-Финской ССР. Последнее письмо от него дома получили в мае 1942 года, а с 1944 года он числился пропавшим без вести.

Как сообщили GOROD48 в ЛООО «Неунываки», перезахоронение останков красноармейца пройдет в селе Донское 6 июля. В 9 часов утра состоится панихида в местном храме, а в 10 часов воина захоронят на кладбище.

1 634
#красноармеец #поисковики #перезахоронение #

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Молодцы

вчера, 17:40
Молодцы, Неунываки! Спасибо вам!
ответить

Еще в рубрике

Областная избирательная комиссия презентовала новый интерактивный проект
#выборы
2
Областная избирательная комиссия презентовала новый интерактивный проект

вчера, 17:41

Общество
Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов
#Приставы #УФССП #долги
5
Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов

вчера, 17:12

Общество
Cельские магазины начали фиксировать продажи алкоголя
#алкоголь #спиртное
3
Cельские магазины начали фиксировать продажи алкоголя

вчера, 17:02

Общество
Выпускников прошлых лет приглашают за результатами ЕГЭ
#образование #ЕГЭ
Выпускников прошлых лет приглашают за результатами ЕГЭ

вчера, 16:58

Общество
В Задонском районе перезахоронят красноармейца
#красноармеец #поисковики #перезахоронение
1
В Задонском районе перезахоронят красноармейца

вчера, 16:35

Общество
Льготников отказываются возить по картам в полцены
#транспорт #проезд #горячая линия
90
Льготников отказываются возить по картам в полцены

вчера, 16:31

Общество