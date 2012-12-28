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Пострадавшего при пожаре в в СНТ «Цементник» подростка перевели из реанимации в педиатрическое отделение
Происшествия
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13 минут назад
Пострадавший при пожаре многодетный отец всё ещё в реанимации на ИВЛ
Говорить о положительной динамике в случае с мужчиной пока рано.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина по-прежнему находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Состояние его тяжёлое, говорить о положительной динамики пока рано.
У отца погибшей 14-летней девочки и пострадавшего 17-летнего мальчика очень тяжёлая термоингаляционная травма — ожоги дыхательных путей и лёгких, а также отравление продуктами горения. Кроме того, у мужчины ожоги 11% тела — обожжены голова и руки.
Напомним, ранее стало известно, что состояние пострадавшего в этом пожаре 17-летнего подростка заметно улучшилось. Сегодня утром его перевели из реанимации в педиатрическое отделение.
«У парня отравление угарным газом. Жизнь его вне опасности», — сообщила и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
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