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Общество
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сегодня, 10:19
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Экологи предостерегли энергетиков, работающих рядом с Нижним парком
Работы ведутся за границами охраняемой территории, но энергетиков решили предостеречь о возможных нарушениях природоохранного законодательства.
Напомним, на прошлой неделе липчане обнаружили, что улица Карла Маркса частично перекрыта возле строящегося ЖК «Турист-2», а водители ездят по газонам. Позже выяснилось, что подрядная организация компании «РВК-Липецк» проводит модернизацию водопровода. Липецкие архитекторы, обеспокоенные тем, что работы ведутся рядом с памятником природы «Нижний парк», обратились в прокуратуру.
Экологи же пришли к выводу, что работы по модернизации водопровода ведутся вне границ памятника природы.
Тем не менее, областное министерство экологии подготовило предостережение энергетикам о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.
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