Общество

вчера, 16:31

Льготников отказываются возить по картам в полцены

90 4649
#транспорт #проезд #горячая линия #транспортная карта
4
Льготников отказываются возить по картам в полцены

Поэтому завтра в общественном транспорте будут ездить проверяющие.

Безналичная система оплаты проезда не работает. В редакцию GOROD48 сегодня посыпались жалобы от пассажиров. Утром мы рассказали о том, что в Липецке в автобусах №345 и №346 терминал не работал, и водитель одной и маршруток взял с пассажирки-льготницы наличными полную стоимость проезда в 17 рублей.

А только что нам позвонили из Грязей. Там на маршруте 1А, принадлежащем ИП Коровину, также отказались перевозить пассажирку по льготной транспортной карте, обеспечивающей 50% скидку на проезд. Водитель заявил женщине, что терминал у него не работает, и что она должна заплатить полную стоимость. Мол, не нравится — выходите из автобуса. А все претензии — к собственнику, мобильный телефонм которого указан в салоне маршрутки.

- Эта пассажирка мне уже тоже звонила, - сообщил GOROD48 частный перевозчик из Грязей Сергей Коровин. - Да, терминал у нас пока не работает. Но карточки водителям мы раздали. Да и вообще, с какой стати я должен возить льготников с картами в полцены, остальные 50% нам кто оплатит?!

Интересно, что на минувшей неделе в администрации Липецкой области однозначно заявили: даже если терминал не работает или его вообще нет, уже с 1 июля обладателей льготных транспортных карт по всей области должны возить с 50% скидкой. Даже обещали провести беседы со всеми водителями. А с 1 августа выходить на линию без работающего терминала вообще строго запрещено. Но и водителям, и перевозчикам на заявления властей пока наплевать.

- Завтра мои сотрудники выйдут в рейды по общественному транспорту и будут смотреть, как работает безналичная система оплаты и как перевозят льготников, которые с 1 июля имеют право на 50% оплату проезда и в коммерческом, и в муниципальном транспорте,  - сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Николай Киреев. - А перевозчиков и маршруты, на которые сегодня были жалобы — а они были — мы особенно тщательно проверим.



90 4649
#транспорт #проезд #горячая линия #транспортная карта
4

Комментарии (90)

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Сергей Казимиров

сегодня, 01:09
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://driwe2.blogspot.ru Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
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пуйло

сегодня, 00:09
во всем обама винават
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АХАХАХАХА

сегодня, 00:02
У всех есть телефон сотовый!!! звонят в полицию сразу!!!!! это вымогательство. И сразу всех будут норм возить. Робокопы любому водители навтыкают. Сам терминал починит.
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пенсионерка

вчера, 23:26
Печальбеда, я тоже делала в сбербанке. Спросила- снимать очки? Сказали не надо. Но что-то я сомневаюсь
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Грязи

вчера, 23:26
В районах и пригороде вообще творится полный бардак с этими картами, в частности со льготными. В Грязях нет ни единого места, где можно было бы пополнить карты, всего пара автобусов оборудована терминалами оплаты, которые даже не подключены к системе и, соответственно, не работают. За наличку в полцены по льготной карте водители местных разбитых пазиков-труповозок возить отказываются, ссылаясь на то, что хозяин им, видите ли, запретил! А судя по статье, своими репликами в ответ на вопросы корреспондентов частный перевозчик Коровин забивает последний гвоздь в гроб здравого смысла. Грязи это город за гранью добра и зла, государство в государстве.
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Саша

вчера, 23:18
Не по теме немного...Это у меня у одного на мобильной версии Город 48 коменты одни и те же по нескольку раз повторяются???что за фигня
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Наше Подмосковье

вчера, 23:13
Сами виноваты. На выборы не ходили.
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влипецкепить

вчера, 23:11
если не путин, то кто)))
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Печальбеда

вчера, 23:01
В конце мая моя бабушка обратилась в отделение Сбербанка для оформления льготной транспортной карты.Перед тем,как сделать фото,бабушка уточнила,надо ли снять платок.Сказали снимать не надо,фото сделали в платочке.Через 20 положенных дней,карта все еще не была готова,сказали подождать еще неделю.Через неделю ситуация повторилась,карта не была изготовлена.При последующих посещениях,работники Сбербанка рекомендовали обращаться на почту(!),для покупки бумажного проездного билета.Ну,а в итоге,сегодня в Сбербанке,бабушке сказали,что ее нет даже в списках получателей.Сказали ехать в отделение соц.защиты.Там пояснили,что фотографироваться в платке было нельзя,и всю процедуру оформления,сегодня бабуля проходила заново (фото делали теперь уже без платка)Карту обещают выдать только 31 июля.
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человек

вчера, 22:51
Только с нашей поганой властью так могут трепать нервы льготников... ! Люди такого отношения к себе не заслужили
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Льготников отказываются возить по картам в полцены

вчера, 16:31

Общество