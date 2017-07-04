Льготников отказываются возить по картам в полцены

Поэтому завтра в общественном транспорте будут ездить проверяющие.

Безналичная система оплаты проезда не работает. В редакцию GOROD48 сегодня посыпались жалобы от пассажиров. Утром мы рассказали о том, что в Липецке в автобусах №345 и №346 терминал не работал , и водитель одной и маршруток взял с пассажирки-льготницы наличными полную стоимость проезда в 17 рублей.

А только что нам позвонили из Грязей. Там на маршруте 1А, принадлежащем ИП Коровину, также отказались перевозить пассажирку по льготной транспортной карте, обеспечивающей 50% скидку на проезд. Водитель заявил женщине, что терминал у него не работает, и что она должна заплатить полную стоимость. Мол, не нравится — выходите из автобуса. А все претензии — к собственнику, мобильный телефонм которого указан в салоне маршрутки.

- Эта пассажирка мне уже тоже звонила, - сообщил GOROD48 частный перевозчик из Грязей Сергей Коровин. - Да, терминал у нас пока не работает. Но карточки водителям мы раздали. Да и вообще, с какой стати я должен возить льготников с картами в полцены, остальные 50% нам кто оплатит?!

Интересно, что на минувшей неделе в администрации Липецкой области однозначно заявили: даже если терминал не работает или его вообще нет, уже с 1 июля обладателей льготных транспортных карт по всей области должны возить с 50% скидкой. Даже обещали провести беседы со всеми водителями. А с 1 августа выходить на линию без работающего терминала вообще строго запрещено. Но и водителям, и перевозчикам на заявления властей пока наплевать.

- Завтра мои сотрудники выйдут в рейды по общественному транспорту и будут смотреть, как работает безналичная система оплаты и как перевозят льготников, которые с 1 июля имеют право на 50% оплату проезда и в коммерческом, и в муниципальном транспорте, - сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Николай Киреев. - А перевозчиков и маршруты, на которые сегодня были жалобы — а они были — мы особенно тщательно проверим.





