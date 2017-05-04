Управление ЖКХ Липецкой области перенимает опыт в Дании, Швеции, Латвии и Финляндии

В поездке по странам Скандинавии учились обращаться с отходами.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, начальник управления ЖКХ Липецкой области Валентин Кущенко побывал с деловым визитом в странах Скандинавии. Цель поездки - успешные примеры бизнеса в области комплексного обращения с отходами.



За время визита Валентин Кущенко посетил технопарки, кластеры, компании по обращению с отходами в Дании, Швеции, Латвии и Финляндии.



В частности, в Риге одна из компаний презентовала эффективные сортировочные комплексы для российского рынка. В Рижском технопарке по комплексному обслуживанию отходов показали работу сортировочного комплекса, полигона ТКО, площадки органических отходов.



В Финляндии Валентин Кущенко побывал в кластере по комплексной переработке промышленных и биологических отходов, шин, пластика и других отходов.



- Раздельный сбор и отправка мусора на переработку являются обязательными для каждого жителя Финлядии. Многоквартирные дома имеют собственные контейнеры для разных видов мусора: картона, стекла, металла, биоотходов, - сообщил начальник управления. - В Скандинавии создана удобная инфраструктура, которая позволяет без проблем сортировать и сдавать отходы. Перерабатывают всё, что можно переработать. И пускают в дело то, что по разным причинам не пригодно для повторного использования. В Липецкой области 19 полигонов ТКО, расположены они практически в каждом муниципальном районе. Позиция Липецкой области – максимальное развитие существующих полигонов, их рекультивация после окончания эксплуатации и параллельное строительство новых современных объектов. Всем нам надо помнить, что всё, что лежит в мусорном ведре, — это не отходы, а материалы, которым можно дать вторую жизнь. Введение новой системы по обращению с отходами отразится на культурном облике и экологическом благополучии региона.