Общество

49 минут назад

Управление ЖКХ Липецкой области перенимает опыт в Дании, Швеции, Латвии и Финляндии

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#ЖКХ #мусор
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Управление ЖКХ Липецкой области перенимает опыт в Дании, Швеции, Латвии и Финляндии

В поездке по странам Скандинавии учились обращаться с отходами.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, начальник управления ЖКХ Липецкой области Валентин Кущенко побывал с деловым визитом в странах Скандинавии. Цель поездки - успешные примеры бизнеса в области комплексного обращения с отходами. 

За время визита Валентин Кущенко посетил технопарки, кластеры, компании по обращению с отходами в Дании, Швеции, Латвии и Финляндии. 

В частности, в Риге одна из компаний презентовала эффективные сортировочные комплексы для российского рынка. В Рижском технопарке  по комплексному обслуживанию отходов показали работу сортировочного комплекса, полигона ТКО, площадки органических отходов.

 В Финляндии Валентин Кущенко побывал в кластере по комплексной переработке промышленных и биологических отходов, шин, пластика и других отходов.

- Раздельный сбор и отправка мусора на переработку являются обязательными для каждого жителя Финлядии. Многоквартирные дома имеют собственные контейнеры для разных видов мусора: картона, стекла, металла, биоотходов, - сообщил начальник управления. - В Скандинавии создана удобная инфраструктура, которая позволяет без проблем сортировать и сдавать отходы. Перерабатывают всё, что можно переработать. И пускают в дело то, что по разным причинам не пригодно для повторного использования. В Липецкой области 19 полигонов ТКО, расположены они практически в каждом муниципальном районе. Позиция Липецкой области – максимальное развитие существующих полигонов, их рекультивация после окончания эксплуатации и параллельное строительство новых современных объектов.  Всем нам надо помнить, что всё, что лежит в мусорном ведре, — это не отходы, а материалы, которым можно дать вторую жизнь. Введение новой системы по обращению с отходами отразится на культурном облике и экологическом благополучии региона.
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#ЖКХ #мусор
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Комментарии (5)

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СевЛаг

11 минут назад
И так уже много лет. Эти бездари катаются на наши деньги по заграницам, а свалки и помойки как воняли в центре города, так и продолжают вонять. Может, не туда их за опытом посылают? Может, надо в Воркуту и Магадан? Там скорее начнет доходить.
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Ужас

15 минут назад
Смотрите чиновники уже лет 20 ездят и перенимают опыт а он все не приходит ....! Удивительно либо такие чиновники либо опыт не тот !
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gor

25 минут назад
Проще доехать до белгорода, где работает мусоросортировка. Или в курск, где их изготавливают. А так что не прокатится по странам и весям за казенный кошт!
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это значит

30 минут назад
что за госсчёт тупо отдохнули в командировках, потом ещё подъёмные командировочные нехилые получат. А чтобы просто вывозить мусор нужно его убирать, и никакого опыта не надо.
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липчане

31 минуту назад
этоот кущенко за наши деньги катается а простоооых вопросов решить не может.мусор вывези дурак
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