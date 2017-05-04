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Заключенный из Липецкой области получил реальный срок за экстремистские посты в соцсети

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#экстремизм
Заключенный из Липецкой области получил реальный срок за экстремистские посты в соцсети

В марте 2015 года правоохранительные органы выявили в социальной сети "ВКонтакте" материалы экстремистского характера, призывающие к насильственным действиям в отношениям определенных социальных и этнических групп людей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура.

В ходе расследования было установлено, что  экстремистские материалы разместил 35-летний житель Московской области, отбывавший наказание за множественные кражи в одной из елецких колоний. После освобождения он совершил еще ряд преступлений на территории Москвы, в связи с чем был взят под стражу и содержался в одном из московских СИЗО.

Уголовное дело было рассмотрено Елецким городским судом в выездном заседании, которое состоялось в здании Измайловского районного суда Москвы.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил его к 1 году 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

255
#экстремизм

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