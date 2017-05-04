Происшествия

57 минут назад

Исчезнувшая в Липецке студентка нашлась

3 1002
#пропавшие без вести #поиск
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Исчезнувшая в Липецке студентка нашлась

Девушка вернулась домой.

Пропавшая 2 мая в селе Сырское Липецка 16-летняя студентка техникума найдена. Как сообщил GOROD48 руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Липецк» Вячеслав Телин,  девушка самостоятельно вернулась домой рано утром в четверг, 4 мая.

Причины исчезновения несовершеннолетней почти на двое суток пока выясняются. 

Напомним, что в розыске девушки были задействованы волонтеры и сотрудники полиции. Чтобы найти студентку, были проведены все должные оперативно-розыскные мероприятия.
3 1002
#пропавшие без вести #поиск
1

Комментарии (3)

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Я

3 минуты назад
Честная давалка
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500

10 минут назад
шлюха
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гость

23 минуты назад
ну я же писал отдыхала 16 лет, майские чё панику поднимать
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