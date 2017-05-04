Исчезнувшая в Липецке студентка нашлась

Девушка вернулась домой.

Пропавшая 2 мая в селе Сырское Липецка 16-летняя студентка техникума найдена. Как сообщил GOROD48 руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Липецк» Вячеслав Телин, девушка самостоятельно вернулась домой рано утром в четверг, 4 мая.



Причины исчезновения несовершеннолетней почти на двое суток пока выясняются.



Напомним, что в розыске девушки были задействованы волонтеры и сотрудники полиции. Чтобы найти студентку, были проведены все должные оперативно-розыскные мероприятия.