Происшествия
57 минут назад
Исчезнувшая в Липецке студентка нашлась
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Девушка вернулась домой.
Пропавшая 2 мая в селе Сырское Липецка 16-летняя студентка техникума найдена. Как сообщил GOROD48 руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Липецк» Вячеслав Телин, девушка самостоятельно вернулась домой рано утром в четверг, 4 мая.
Причины исчезновения несовершеннолетней почти на двое суток пока выясняются.
Напомним, что в розыске девушки были задействованы волонтеры и сотрудники полиции. Чтобы найти студентку, были проведены все должные оперативно-розыскные мероприятия.
Причины исчезновения несовершеннолетней почти на двое суток пока выясняются.
Напомним, что в розыске девушки были задействованы волонтеры и сотрудники полиции. Чтобы найти студентку, были проведены все должные оперативно-розыскные мероприятия.
3 1002
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