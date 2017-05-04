Липецкие летчики вылетают на Красную площадь

Сегодня пройдет первая репетиция воздушной части Парада Победы непосредственно над главной площадью страны.

Липецкие летчики отправляются на первую репетицию воздушного парада Победы непосредственно над Красной площадью. До сегодняшнего дня тренировки проходили в 50-ти километрах от Москвы над тренировочной площадкой в Алабино. Таких репетиций прошло пять.



Непосредственно из Липецка сегодня взлетают две группы, это знаменитое липецкое «Тактическое крыло» состоящее из 10 самолетов различных типов (четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С). Этот строй ведет полковник Юрий Грицаенко. Вторая группа-это 4 фронтовых бомбардировщика Су-24М - ведущий этой группы полковник Эдуард Занчурин. Плюс взлетают 4 резервных самолета разных вышеупомянутых типов, которые до Красной площади не полетят и развернутся где-то в районе Тулы или Калуги.



9 мая Липецкий авиацентр примет участие в воздушном параде над Красной площадью города Москвы в честь дня Победы. Всего в честь 72-й годовщины Победы в воздушном строю пролетят 72 летательных аппарата: это вертолеты, а также самолеты оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и специальной авиации.



Как сообщил GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко, от Липецкого авиацентра будут участвовать 33 летных экипажа, которые взлетают с различных аэродромов.



Во время тренировок отрабатываются несколько элементов, из которых наибольшую сложность представляют взлёт с одного аэродрома большого количества самолётов за короткий промежуток времени, сбор всех групп на маршруте в установленное время, а также пилотаж смешанных групп самолётов различных типов оперативно-тактической авиации в плотных воздушных слоях на малой высоте. Например, расстояние между самолётами в группах не должно превышать 5 метров при скорости 500 км/ч и высоте 300 метров.



После взлёта в воздухе проводится сбор и построение самолётов и вертолётов, которые в установленной последовательности, интервалах и дистанциях, на определённой высоте и скорости пролетят над Красной площадью.



Большая часть летчиков и штурманов Липецкого авиацентра имеют опыт подобных полетов. Все имеют высокую профессиональную подготовку. В составе парадного строя летят один Герой Российской Федерации, 4 Заслуженных военных летчика России, 11 летчиков имеющих классную квалификацию «Снайпер», 45 летчиков и штурманов имеют 1 класс.



Добавим, что Липецкий авиацентр принимал участие в воздушных парадах в 1995 году над Поклонной горой, в 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах над Красной площадью.



В 2008 году от авиацентра были задействованы 9 экипажей, в 2009 году- 37, в 2010-51 , в 2013-43 экипажа, в 2014-33 экипажа, в 2015-44 экипажа, в 2016-33 экипажа, в 2017 также будут задествованы 33 экипажа.



От всех ВВС России в 1995 году участвовало 79 летательных аппаратов, в 2008 году - 32 ,в 2009 году – 68, 2010-127 летательных аппарата, в 2013 году-68, в 2014-69, а в 2015-142 летательных аппарата, в 2016- 71 и, в 2017 году 72 летательных аппарата.