5 мая в Липецке пройдет репетиция парада Победы

В Липецке завершается подготовка к празднованию 9 мая.

О готовности Липецка к предстоящим праздничным мероприятиям говорили на совещании, которое провел глава города Сергей Иванов. Руководители структурных подразделений администрации областного центра, силовых ведомств, представители политических партий и общественных организаций, предприятий и учреждений, в преддверии Дня Победы, что называется, еще раз сверили часы и скоординировали планы.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, утром 9 Мая в 9.20 утра с площади Ленина-Соборной по улице Зегеля начнет свое движение традиционный марш Победы. В рядах колонны, в сопровождении оркестра, пройдут первые лица области и города, представители политических партий, профсоюзных организаций, предприятий и организаций, студенты и школьники. Предполагается, что в шествии примут участие не менее 5 тыс. человек. Возглавят его ветераны, которые преодолеют путь до площади Героев на машине. В 10.00 здесь начнется торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, с каждым годом число участников ВОВ неминуемо сокращается. 20 ветеранов, которые смогут принять участие в митинге, прибудут на транспорте. Об этом позаботился городской центр социальной защиты населения. Парадом пройдут военнослужащие Липецкого авиацентра, бойцы национальной гвардии, отряды полиции, сотрудников МЧС России по Липецкой области и кадеты. После завершения митинга все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни в Быхановом саду.

Масштабной обещает стать акция «Бессмертный полк», впервые ее участники весь путь пройдут под музыку. Более 30 тысяч человек встанут в строй, чтобы отдать дань памяти родным и близким, которые пожертвовали своими жизнями во имя Победы, и которых не стало уже в мирное время.

В 10 утра на площади Победы начнется формирование колонны, движение которой стартует в полдень по улице Советской. На подходе к площади будут установлены пункты пропуска, оборудованные металлодетекторами, в связи с этим организаторы просят не брать с собой лишних вещей. Среди рекомендаций иметь при себе документы, удостоверяющие личность и воду. Торговля прохладительными напитками будет также организована на площадях Победы и Петра Великого, куда направится «Бессмертный полк».

Принимая во внимание тот факт, что 9 Мая на улицу выйдут люди всех возрастов, машины скорой помощи с медиками будут дежурить на всех массовых мероприятиях.

В ходе совещания руководитель городского центра рекламы сообщила о завершении праздничного оформления города. В День Победы на одноименной площади и площади Петра Великого видеоэкраны будут демонстрировать только праздничные слайды. На проспекте Победы сегодня заканчиваются ремонтные работы, и начинается разметка дорожного полотна.

Представители НЛМК рассказали о том, как готовится к предстоящему событию Левый берег, где в 11.00 от площади Мира до площади Франценюка также пройдет трехтысячное праздничное шествие. Сотрудники комбината провели субботники в парке Металлургов, однако на завершающей стадии необходима спецтехника. Глава Липецка Сергей Иванов поручил профильным ведомствам дополнительно направить туда «Бродвей». Кроме того, особое внимание уделено улицам на Соколе и Сырском Руднике, где также в День Победы пройдут массовые мероприятия.

Отдельно на совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Меры будут приняты полномасштабные. Отряды полиции перейдут на усиленный режим несения службы. На протяжении всего дня вместе с нарядами полиции в местах массовых гуляний будут работать члены добровольной народной дружины. Липчан призывают убрать личный автотранспорт с центральных улиц города. По маршрутам шествий будут действовать эвакуаторы.

Движение в городе 9 Мая будет затруднено, центр Липецка перекроют на время проведения шествий, митингов и праздничного концерта. Он начнется в 19.00 на площади Петра Великого. Завершится День Победы красочным салютом. Для большей зрелищности со всеми необходимыми предосторожностями и соблюдением мер безопасности его дадут в районе Дворца молодежи «Октябрь», а не стадиона «Динамо», как это было в прошлом году.

Накануне торжеств череда праздничных мероприятий пройдет во всех районах Липецка. Управления округами уже начали поздравления ветеранов. В настоящее время в областном центре проживает около 6 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей и блокадников. Без внимания не должен остаться ни один из них, подчеркнул глава города Сергей Иванов.

Репетиция парада Победы пройдет на площади Героев 5 мая в 9.00.