Общество
52 минуты назад
Данковских молочников оштрафовали на 400 тысяч рублей
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Проверяющие выявили различные нарушения на молзаводе
Государственной инспекцией труда в Липецкой области проведена плановая проверка ООО "Данковский молочный завод".
Как сообщает Госинспекция, в результате проведения надзорно-контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений требований законодательства об охране труда, в том числе в части организации и проведения обучения и инструктажей по охране труда, прохождения медицинских осмотров работниками, обеспечения их смывающими и обезвреживающими средствами и другие нарушения. По итогам проверки общество привлечено к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП на сумму 400 тысяч рублей. На устранение нарушений выдано предписание.
Фото: plastinfo.ru
Как сообщает Госинспекция, в результате проведения надзорно-контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений требований законодательства об охране труда, в том числе в части организации и проведения обучения и инструктажей по охране труда, прохождения медицинских осмотров работниками, обеспечения их смывающими и обезвреживающими средствами и другие нарушения. По итогам проверки общество привлечено к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП на сумму 400 тысяч рублей. На устранение нарушений выдано предписание.
Фото: plastinfo.ru
467