Общество

52 минуты назад

Данковских молочников оштрафовали на 400 тысяч рублей

467
#молочный завод #нарушения
1
Данковских молочников оштрафовали на 400 тысяч рублей

Проверяющие выявили различные нарушения на молзаводе

Государственной инспекцией труда в Липецкой области проведена плановая проверка ООО "Данковский молочный завод". 

Как сообщает Госинспекция, в результате проведения надзорно-контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений требований законодательства об охране труда, в том числе в части организации и проведения обучения и инструктажей по охране труда, прохождения медицинских осмотров работниками, обеспечения их смывающими и обезвреживающими средствами и другие нарушения. По итогам проверки общество привлечено к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП на сумму 400 тысяч рублей. На устранение нарушений выдано предписание.  
Фото: plastinfo.ru
467
#молочный завод #нарушения
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Автоинспекторы навестили липчанку, у которой приняли роды
#роды
2
Автоинспекторы навестили липчанку, у которой приняли роды

33 минуты назад

Общество
Данковских молочников оштрафовали на 400 тысяч рублей
#молочный завод #нарушения
Данковских молочников оштрафовали на 400 тысяч рублей

52 минуты назад

Общество
Прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже наркотиков
#наркотики #Интернет
2
Прокуратура потребовала закрыть сайт по продаже наркотиков

сегодня, 14:38

Общество