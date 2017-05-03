Данковских молочников оштрафовали на 400 тысяч рублей

Проверяющие выявили различные нарушения на молзаводе

Государственной инспекцией труда в Липецкой области проведена плановая проверка ООО "Данковский молочный завод".



Как сообщает Госинспекция, в результате проведения надзорно-контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений требований законодательства об охране труда, в том числе в части организации и проведения обучения и инструктажей по охране труда, прохождения медицинских осмотров работниками, обеспечения их смывающими и обезвреживающими средствами и другие нарушения. По итогам проверки общество привлечено к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП на сумму 400 тысяч рублей. На устранение нарушений выдано предписание.

Фото: plastinfo.ru