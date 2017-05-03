В Липецкой области появилось место встреч пожилых людей

Специально оборудованное помещение открылось в Воловском районе

В селе Набережное Воловского района, в новом спортивном комплексе «Луч» состоялось открытие комнаты отдыха для пожилых людей, в которой в дальнейшем планируется проводить досуговые мероприятия, круглые столы.Как сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области, подобные встречи помогут пожилому человеку снять эмоциональное напряжение, чувство усталости, отвлечься от жизненных невзгод и одиночества.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено директору центра социальной защиты населения по Воловскому району Светлане Федяниной, директору спортивного комплекса «Луч» Николаю Солдатову, главе сельского поселения Татьяне Заховаевой. На открытие комнаты отдыха собрались более 100 человек - пожилые люди, которые находятся на соцобслуживании, социальные работники, школьники, волонтеры, местные жители. Здесь пожилые люди смогут общаться, совершать с помощью соцработников виртуальные путешествия, заниматься любимым делом - вышивкой, вязанием. В этой комнате будет проводиться цвето – и музыкотерапия.

После открытия комнаты гости посмотрели выступление танцевального коллектива ДК с. Вышнее Большое под руководством Ирины Бачуриной и воспитанников центра «Исток». В завершение социальные работники устроили в комнате отдыха чаепитие для подопечных. А сотрудники центра социальной защиты посадили плодовые деревья на приусадебном участке реабилитационного центра «Исток», расположенного в селе Набережное.