Заключенные елецкой колонии против ватников

Осужденные жалуются на невыносимую жару

В редакцию GOROD48 обратились осужденные, отбывающие наказание в елецкой ИК-3 с жалобой на жару.

- Май на дворе, а мы до сих пор ходим в зимней одежде – ватниках и шапках-ушанках, пожаловался один из узников елецкой «строгой». – Вчера было 26 градусов жары, а мы обязаны ходить в зимних шапках и застегивать наши ватные бушлаты на все пуговицы. Иначе – нарушение и наказание – вплоть до карцера. Мы же не в концлагере в конце-то концов…

Как сообщили GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, действительно срок ношения зимней одежды был продлен с апреля на начало мая. Но сделано это было в связи с резким похолоданием, которое случилось в середине апреля, и, как известно, даже выпал снег. А отопление в колонии на тот момент уже было отключено. Чтобы осужденные не мерзли, было решено продлить срок ношения зимней одежды. Как заверили в региональном УФСИН, с сегодняшнего дня все исправительные учреждения в Липецкой области перешли на летнюю одежду.