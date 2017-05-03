Культура

сегодня, 13:06

Ко Дню Победы проведут уроки мужества, часы памяти и вечера воспоминаний

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#День Победы #9 мая
Ко Дню Победы проведут уроки мужества, часы памяти и вечера воспоминаний

А ещё подготовлено много выставок.

Как сообщает Централизованная библиотечная система  Липецка, в преддверии Дня Победы в Централизованной библиотечной системе Липецка пройдёт ряд посвященных ему мероприятий.

Сегодня в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке имени М. Пришвина состоялся урок  мужества «Памятники славы и бессмертия», а в 16.00 в Библиотечно-информационном центре «Левобережный» пройдет литературный час «Женское лицо войны».

4 мая в 10.00 в библиотеке «Солнечная» пройдёт час памяти «Великая весна Победы»; в 14.00 в библиотеке «Преображение» –  историко-литературный час «Духовные корни Победы».

5 мая в 11.00 в библиотеке «Сокольская» проведут урок мужества «Юные герои большой войны». 

7 мая в 15.00 Центральная городская библиотека имени С. Есенина приглашает на вечер воспоминаний «Уходил на войну липчанин…».

Помимо мероприятий, муниципальные библиотеки подготовили ряд тематических книжно-иллюстративных выставок, приуроченных ко Дню Победы. В Центральной городской библиотеке имени С. Есенина откроется выставка «Они приближали Победу», в Библиотечно-информационном центре  имени  И. Бунина – выставка «Победный май», в Библиотечно-информационном центре имени П.Бартенева –  «Маленькие герои большой войны». Библиотечно-информационный центр «Рудничный» представит книжную выставку «И до сих пор война мне снится»,  Библиотека семейного чтения  – выставку-календарь «Страницы подвига».
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#День Победы #9 мая

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