В прокуратуру сообщили о водителях-алкоголиках

Теперь их лишают прав.

На "телефон доверия" Данковской межрайонной прокуратуры поступило сообщение о том, что двое жителей Данкова страдают хроническим алкоголизмом и, при этом, регулярно управляют автомобилями. В ходе проверки информация подтвердилась.

Учитывая, что права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации гарантируются государством, прокурор предъявил в суд исковые заявления в суд с требованием лишить этих водителей прав.

В результате принятых межрайпрокуратурой мер любители нетрезвой езды смогут вернуть водительское удостоверение только после полного излечения от алкоголизма, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.