Общество

сегодня, 10:12

В прокуратуру сообщили о водителях-алкоголиках

2 585
#правила дорожного движения
В прокуратуру сообщили о водителях-алкоголиках

Теперь их лишают прав.

На "телефон доверия"  Данковской межрайонной прокуратуры поступило сообщение о том, что  двое жителей Данкова страдают хроническим алкоголизмом и, при этом, регулярно управляют автомобилями. В ходе проверки информация подтвердилась.

Учитывая, что права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации гарантируются государством, прокурор предъявил в суд исковые заявления в суд с требованием лишить этих водителей прав.

В результате принятых межрайпрокуратурой мер любители нетрезвой езды смогут вернуть водительское удостоверение только после полного излечения от алкоголизма, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

2 585
#правила дорожного движения

Комментарии (2)

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02

49 минут назад
А выпить то хочется и на машине покататься хочется,так привыкли уже!
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1

50 минут назад
37 год одни доносы. То то их ГИБДД в РОжу не знало.
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