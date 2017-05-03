Липецкая область не самый штрафоопасный регион

Опубликован рейтинг регионов Российской Федерации, составленный исходя из количества выписываемых в год штрафов ГИБДД.

Сайт «Штрафы ГИБДД» проанализировал соотношения количества проживающих граждан в субъектах российской Федерации к количеству штрафов ГИБДД, выписываемых в конкретных регионах.

Липецкая область в этом рейтинге на 24 месте. В регионе выписано за прошедший год 0,34 штрафа на человека.

Лидируют в этом рейтинге Республика Татарстан (1,45 штрафов на человека), Москва (1,21) и тверская область (1,20)

Меньше всего штрафуют на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16) и в Астраханской области (0,20)