4 минуты назад
Липецкая область не самый штрафоопасный регион
Опубликован рейтинг регионов Российской Федерации, составленный исходя из количества выписываемых в год штрафов ГИБДД.
Сайт «Штрафы ГИБДД» проанализировал соотношения количества проживающих граждан в субъектах российской Федерации к количеству штрафов ГИБДД, выписываемых в конкретных регионах.
Липецкая область в этом рейтинге на 24 месте. В регионе выписано за прошедший год 0,34 штрафа на человека.
Лидируют в этом рейтинге Республика Татарстан (1,45 штрафов на человека), Москва (1,21) и тверская область (1,20)
Меньше всего штрафуют на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16) и в Астраханской области (0,20)