Общество

4 минуты назад

Липецкая область не самый штрафоопасный регион

21
#штраф #ГИБДД
Липецкая область не самый штрафоопасный регион

Опубликован рейтинг регионов Российской Федерации, составленный исходя из количества выписываемых в год штрафов ГИБДД.

Сайт «Штрафы ГИБДД» проанализировал соотношения количества проживающих граждан в субъектах российской Федерации к количеству штрафов ГИБДД, выписываемых в конкретных регионах.

Липецкая область в этом рейтинге на 24 месте. В регионе выписано за прошедший год  0,34 штрафа на человека.

Лидируют в этом рейтинге Республика Татарстан (1,45 штрафов на человека), Москва (1,21) и тверская область (1,20)

Меньше всего штрафуют на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16) и в Астраханской области (0,20)

21
#штраф #ГИБДД

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Женщина-водитель пострадала в столкновении на улице Терешковой
#авария #ДТП
21
Женщина-водитель пострадала в столкновении на улице Терешковой

вчера, 16:40

Происшествия
Автобусной скандалистке «поставили на вид»
#скандал
90
Автобусной скандалистке «поставили на вид»

вчера, 16:35

Происшествия
Сотрудник ГИБДД из Москвы несколько раз стрелял в липчанина
#стрельба
11
Сотрудник ГИБДД из Москвы несколько раз стрелял в липчанина

вчера, 15:58

Происшествия