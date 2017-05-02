Женщина-водитель пострадала в столкновении на улице Терешковой

На своей «Шкоде» она не пропустила «ВАЗ».

Сегодня на улице Терешковой в Липецке произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода-Фабия» и «ВАЗ-2112».



Женщина на «Шкоде» выезжала на своей иномарки со второстепенной дороге и не уступила право проезда водителю отечественного автомобиля. Машины столкнулись. В результате 34-летняя липчанка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и прочими травмами.