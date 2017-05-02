Происшествия

22 минуты назад

Женщина-водитель пострадала в столкновении на улице Терешковой

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#авария #ДТП
Женщина-водитель пострадала в столкновении на улице Терешковой

На своей «Шкоде» она не пропустила «ВАЗ».

Сегодня на улице Терешковой в Липецке произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода-Фабия» и «ВАЗ-2112». 

Женщина на  «Шкоде» выезжала на своей иномарки со второстепенной дороге и не уступила право проезда водителю отечественного автомобиля. Машины столкнулись. В результате 34-летняя липчанка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и прочими травмами.
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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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бббббб

3 минуты назад
Если ошибки не подчеркиваются красненьким, значит все нормально))
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С черепной травмой!

4 минуты назад
Был бы мозг - не было бы ДТП!
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аааааа

12 минут назад
аффффффтор жжжжет )))))
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Герасим

14 минут назад
По ходу ни один ни второй дебил, даже и не думали тормозить.Хорошо что ещё в скользь прошло.
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