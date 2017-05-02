25 работников торговли Липецкой области ежегодно будут становиться заслуженными

Новое почетное звание утвердили депутаты областного совета.

Ежегодно почетное звание «Заслуженный работник торговли Липецкой области» будут получать 25 лучших работников отрасли.



Такой вид морального поощрения утвердили на очередной седьмой сессии депутаты регионального парламента. Предлагается поощрять наиболее отличившихся работников в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Лауреаты должны иметь определенные достижения и стаж работы в данной сфере на территории региона не менее 15 лет.



Чествование лауреатов состоится в торжественной обстановке в День работников торговли, который отмечается в нашей стране в четвертую субботу июля. На сегодняшний день в сфере торговли заняты 120 тысяч человек.