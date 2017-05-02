Автоинспекторы проверят безопасность пассажирских перевозок

Сотрудники ГИБДД на территории проведут профилактическое мероприятие, которое продлится в течение четырех дней с 3 по 6 мая.

Дорожные полицейские проконтролируют соблюдение водителями пассажирского транспорта, как городского, так и междугороднего, Правил дорожного движения, соответствие движения автобуса по маршруту данным маршрутной карточки. Кроме того, сотрудники ГИБДД обратят внимание на соответствие конструкции транспорта требованиям безопасности, наличие медицинских аптечек и огнетушителей, проверят, как осуществляется предрейсовый медицинский осмотр водителей, и проконтролируют техническое состояние транспорта.

Соблюдение водителями правил дорожной безопасности автоинспекторы будут проводить с использованием средств видеофиксации путем скрытого несения службы. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

За четыре месяца этого года сотрудники ГИБДД на дорогах области выявили 1044 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, все нарушители были привлечены к административной ответственности.