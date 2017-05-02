11-летний школьник пытался сделать селфи на трансформаторной будке

а 81-летняя пенсионерка выйти из окна 8 этажа.

а круглосуточный номер Службы спасения 112 за текущий период было принято более 4100 звонков.

На территории города произошел 141 пожар, из них 103 возгорания мусора. 25 апреля произошел пожар в жилом доме № 1 по улице Энтузиастов. В результате возгорания пострадал мужчина, 1941 г.р., отравление продуктами горения. На улицах города сгорело 4 автомобиля, пострадавших нет.

На дорогах города произошло 11 серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

На водных акваториях города несчастных случаев не зафиксировано.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» совершили 45 выездов. Заблокированные двери в помещения – самая частая ситуация. Для оказания помощи жителям по вскрытию металлических дверей в случаях угрозы жизни или когда взаперти оказывались маленькие дети, инвалиды или пожилые люди спасатели 18 раз направлялись в различные районы города. Для оказания социальной помощи пожилым людям, а также помощи сотрудникам полиции, другим службам города спасатели осуществили 17 выездов, из них 11 выездов на проверку информации об обнаружении подозрительного предмета. Во всех случаях угроза оказалась ложной.

Опасный трюк продемонстрировала 81-летняя женщина, которая пыталась выйти с 8 этажа балкона своей квартиры. 29 апреля оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» на телефон Службы спасения - 112 поступило сообщение от жительницы дома № 36 по улице Мичурина. Она сообщила, что её соседка пытается перелезть через перила балкона и, по всей видимости, намерена покончить жизнь самоубийством. Дежурная смена спасателей немедленно выехала по указанному адресу и с помощью специнструментов вскрыла входную дверь, успев затащить пенсионерку внутрь квартиры. Как оказалось, пожилая женщина таким образом хотела покинуть свою квартиру, перепутав входную дверь с балконной по причине плохого зрения.

Экстремальное селфи на трансформаторной будке стало «детской забавой» для подростка. На 15 микрорайоне, в районе дома №19, спасатели сняли 11-летнего ребенка с крыши трансформаторной будки. Мальчик залез на крышу постройки, а самостоятельно слезть с высоты 3-х метров не получилось, и его друзья обратились за помощью в Службу спасения. Спасатели приставили к стене будки лестницу и помогли мальчику спуститься по ней. Пятиклассник решил сделать уникальное селфи и удивить всех друзей, собрав множество лайков в социальных сетях. На этот раз обошлось все хорошо, а ведь от такой игры ребенок мог получить травму при падении с высоты и поражение электрическим током.