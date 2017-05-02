Общество

26 минут назад

Около миллиона штрафов заплатят липецкие работодатели

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#госинспекция
Около миллиона штрафов заплатят липецкие работодатели

Такую сумму "заработали" нарушители трудового законодательства всего за неделю проверок

За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 35 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 106 нарушений, на устранение которых выдано работодателям 26 обязательных для исполнения предписаний.

53 должностных и юридических лица по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 969 тысяч рублей, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.

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#госинспекция

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