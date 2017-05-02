В Липецкой области рождались реже, а умирали чаще

2820 малышей появились на свет в Липецкой области в январе-марте — на 10% меньше, чем год назад. Среди них 39% детей родилось у матерей первыми, 41% - вторыми, 20% - третьими и последующими. Кроме того, в январе-марте родилось 32 пары близнецов, сообщает Липецкстат.

Умерло с начала года 4568 человек, что на 2% больше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся в январе-марте составило 1748 человек или 6,1 человека на 1000 населения. При том миграционный прирост оказался 749 человек. Численность постоянного населения Липецкой области на 1 апреля составила по предварительной оценке 1155 тыс. человек.

С начала года в Липецкой области практически сравнялось число браков и разводов: по итогам трех месяцев на 1000 браков пришлось 947 разводов, тогда как год назад — 911. Так, в органах ЗАГС зарегистрировали 1232 новые пары, 1,6% меньше прошлогоднего. В то же время официально подтвердили распад 1167 семей, на 2,3% больше, чем в январе-марте 2016 года.