Юные липчане сразятся в «Военном вальсе»

Состязание станет частью игры «Вперед, мальчишки!».

Посвященная 72-летию Победы военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» состоится в парке Победы 4 мая. Как сообщает департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, в мероприятии примут участие команды детей и подростков, под руководством инструкторов МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».



Программа игры включает смотр строевой подготовки и соревнования на станциях военно-спортивной программы: «Стрельба», «Метание гранаты», «Военный вальс», «Марш-бросок» и другие состязания.Участники команд, занявших призовые места, будут награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами.



Старт игры состоится на площадке выставки боевой техники в 14 часов.