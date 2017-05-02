Общество

сегодня, 11:24

Юные липчане сразятся в «Военном вальсе»

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#игра #День Победы
Юные липчане сразятся в «Военном вальсе»

Состязание станет частью игры «Вперед, мальчишки!».

Посвященная 72-летию Победы военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» состоится в парке Победы 4 мая. Как сообщает департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, в мероприятии примут участие команды детей и подростков, под руководством инструкторов МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».

Программа игры включает смотр строевой подготовки и соревнования на станциях военно-спортивной программы: «Стрельба», «Метание гранаты», «Военный вальс», «Марш-бросок» и другие состязания.Участники команд, занявших призовые места, будут награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами.

Старт игры состоится на площадке выставки боевой техники в 14 часов.
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#игра #День Победы

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